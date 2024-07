Wimbledon femminile: ottava campionessa diversa di fila in arrivo. Djokovic a Kyrgios: “Credevo Federer avrebbe vinto a Wimbledon 2019” e parla dei suoi figli e della passione per la musica. Nadal si prepara a Bastad: Etcheverry impressionato. Cirstea si ferma.

Rafael Nadal si prepara con attenzione per il suo ritorno alle competizioni all’ATP 250 di Bastad 2024, un’importante anteprima in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo spagnolo ha potuto allenarsi con Tomás Martín Etcheverry nelle settimane precedenti nelle strutture della sua accademia in Grecia, e ha rivelato le sue sensazioni dopo questa esperienza, in parole riportate da atptour.com. “Ho potuto parlare con lui e chiedergli alcuni consigli. Sono stati giorni da sogno per me, è stato molto attento e gentile, come sempre. Per me è stato un onore e un privilegio. È al top e si sta allenando ad un ottimo livello”, ha commentato l’argentino.

Novak Djokovic ha concesso un’ampia intervista a Vogue Adriá in cui gli è stato chiesto del rapporto che ha con i suoi figli. Il serbo ha parlato in maniera meravigliosa di loro e di tutto ciò che gli apportano nella sua vita quotidiana, indicando la musica come un importante legame con Stefan e Tara. Infatti, se è vero che conoscevamo la passione di sua figlia per il violino, il serbo rivela che Stefan suona la chitarra e lui se la cava bene con il sassofono. Riconosce che portano i loro strumenti ai tornei e passano del tempo insieme suonando.

Djokovic ha avuto una chiacchierata rilassata con Nick Kyrgios in uno degli allenamenti che hanno fatto insieme questa settimana. In uno di questi, si vede l’australiano chiedere al migliore di tutti i tempi di quella mitica rimonta nella finale di Wimbledon 2019, quando ha annullato due match point a Roger Federer che serviva sul 40-15. Il serbo riconosce che il rumore che c’era e l’adrenalina fecero sì che non pensasse troppo, ma che sul secondo match point, credeva che la vittoria dello svizzero fosse inevitabile.

La cerimonia annuale di consegna dei Premi ESPY organizzata dalla rete televisiva ESPN ha regalato un momento impensabile fino a qualche anno fa. Il rapporto tra Serena Williams e Maria Sharapova è sempre migliore e, prova di ciò, è lo scherzo che l’americana ha fatto alla russa dedicandole una performance musicale piena di umorismo.

Serena Williams dedicates a song to Maria Sharapova. "She could be my tennis ball" 🎾🎙️🎶 #ESPYS pic.twitter.com/AoFRedjtSR — Awful Announcing (@awfulannouncing) July 12, 2024

Momento molto delicato quello che sta attraversando Sorana Cirstea, probabilmente uno dei più complicati a livello sportivo di tutta la sua carriera. Con una serie attuale di sei sconfitte consecutive, era evidente che la rumena di 34 anni stesse affrontando qualche problema fisico che le impediva di dare il 100%, informazione che lei stessa ha rivelato in un comunicato attraverso i suoi social media. Una fascite plantare è la risposta a tutto, una barriera che la perseguita da cinque mesi e che ora la costringe a fermare la sua carriera in cerca di soluzioni. Senza una chiara data di ritorno, Sorana spera che l’inattività le restituisca quella parte di salute che le è mancata negli ultimi tornei.

Serena Williams (2016), Garbiñe Muguruza (2017), Angelique Kerber (2018), Simona Halep (2019), Ashleigh Barty (2021), Elena Rybakina (2022), Marketa Vondrousova (2023) e sabato prossimo, chiunque vinca, avremo una nuova campionessa a Wimbledon per l’ottava edizione consecutiva. Sarà Jasmine Paolini o Barbora Krejcikova, l’italiana o la ceca, quello che è chiaro è che questo torneo non è il migliore per riconfermarsi campionesse, o direttamente per riconquistare il trofeo stagioni dopo. Una curiosa dinamica che ha iniziato a formarsi da quando Serena Williams ha smesso di dominare con pugno di ferro lo spogliatoio.





Francesco Paolo Villarico