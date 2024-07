Musetti svela il significato del suo tatuaggio: ‘Il tennis batte nel mio cuore. Tra speranze olimpiche e preoccupazioni: il post-Wimbledon di Hurkacz e Fritz. Dopo Wimbledon, gli occhi su Bastad: Nadal si prepara al rientro

Lorenzo Musetti, brillante semifinalista a Wimbledon 2024, si trova in uno dei momenti più importanti della sua carriera professionale e l’ATP ne ha approfittato per realizzare un bel reportage sull’origine del suo famoso tatuaggio a forma di elettrocardiogramma con racchette. L’italiano ha spiegato che suo zio è cardiologo e gli ha chiesto di registrare il suo battito cardiaco, prendendo una frequenza specifica per tatuarsela. Aggiungere una racchetta ha il significato di mostrare quanto sia importante il tennis per lui, essendo presente in tutti gli aspetti della sua vita e dando la sensazione che il tennis batta nel suo cuore.

Hubert Hurkacz ha subito un notevole imprevisto a Wimbledon 2024, torneo a cui arrivava come uno dei grandi favoriti, e da cui è uscito eliminato prima del previsto e con un preoccupante infortunio al ginocchio. Tanto che il polacco sta già facendo intensi esercizi di recupero per cercare di accorciare i tempi e arrivare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove aveva molte speranze di fare coppia con Swiatek nel doppio misto. Si è dato una settimana di margine per informare sui suoi progressi.

Taylor Fritz ha detto addio a Wimbledon 2024 nei quarti di finale dopo la sua sconfitta contro Lorenzo Musetti. Tuttavia, l’americano preferisce voltare pagina e concentrarsi sui Giochi Olimpici di Parigi. Anche se si mostra preoccupato per il suo infortunio, che ha confessato essere una pubalgia, e per come la terra battuta possa influire sui suoi disturbi: ‘Sono un po’ preoccupato per come la terra battuta mi influenzerà. Non so quanto lo sappia la gente, ma il mio infortunio all’Open di Francia è stato probabilmente peggiore di quanto sembrasse. È un infortunio che mi dà molto più fastidio quando scivolo, separando molto le gambe. Tornerò immediatamente dal fisioterapista e cercherò di fare il maggior lavoro possibile, e spero di sentirmi bene per tornare a scivolare sulla terra battuta. Sono un po’ preoccupato per come questo influirà sul mio corpo’, dichiara il tennista statunitense.”

Anche se quasi tutti gli sguardi sono puntati su Wimbledon 2024, ce n’è ancora qualcuno che rimane in attesa di Rafa Nadal. Il tennista spagnolo disputerà il suo prossimo torneo all’ATP di Bastad, località in cui è arrivato oggi stesso accompagnato. Rafa è sceso dall’aereo insieme a suo figlio e Xisca Perelló, sua moglie, mentre venivano accolti dall’organizzazione dell’evento.