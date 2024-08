Masters 1000 Montreal: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Forfait di Lorenzo Musetti

Dopo Alcaraz, anche Lorenzo Musetti rinuncia al viaggio in Canada per prendere parte al primo Masters 1000 della “leg” nordamericana. L’azzurro è impegnato stasera (ore 19) nella semifinale dei giochi Olimpici, e anche in caso di sconfitta vs. Djokovic sarà ugualmente in campo domani per giocarsi il bronzo con lo sconfitto della prima semifinale. Al suo posto nel main draw dell’Open del Canada entra Borges.

Ieri era stato Carlos Alcaraz ad annunciare il forfait per il torneo di Montreal. L’annuncio era arrivato dalla direzione del torneo, che sul sito ufficiale dell’evento ha riportato una dichiarazione del due volte campione a Wimbledon: “È stata una stagione molto lunga per me e a causa dell’accumulo di partite e della stanchezza, non potrò giocare a Montreal quest’anno. Non vedevo l’ora di tornare in Canada e godermi l’amore dei tifosi. Spero ritrovarvi tutti a Montreal negli anni a venire!”.

L’estrema vicinanza del torneo canadese con quello Olimpico, con l’aggravante del viaggio sull’Oceano e il repentino cambio di superficie, ha provocato importanti rinunce al primo 1000 dell’estate americana. Purtroppo l’anno Olimpico porta a un calendario ancor più fitto.

MONTRÉAL 🇨🇦 M1000 H 56 28 Tuesday start; Monday final

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Montreal (MD) Inizio torneo: 05/08/2024 | Ultimo agg.: 02/08/2024 15:00 Main Draw (cut off: 43 - Data entry list: 10/07/24 - Special Exempts: 0/0) 1. J. Sinner

J. Sinner 2. N. Djokovic

N. Djokovic 3. C. Alcaraz

C. Alcaraz 4. A. Zverev

A. Zverev 5. D. Medvedev

D. Medvedev 6. A. Rublev

A. Rublev 7. H. Hurkacz

H. Hurkacz 8. C. Ruud

C. Ruud 9. A. de Minaur

A. de Minaur 10. G. Dimitrov

G. Dimitrov 11. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 12. T. Fritz

T. Fritz 13. T. Paul

T. Paul 14. B. Shelton

B. Shelton 15. H. Rune

H. Rune 16. U. Humbert

U. Humbert 17. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 18. S. Baez

S. Baez 18. P. Carreno Busta*pr

P. Carreno Busta*pr 19. A. Tabilo

A. Tabilo 20. N. Jarry

N. Jarry 21. S. Korda

S. Korda 22. K. Khachanov

K. Khachanov 23. A. Bublik

A. Bublik 24. A. Mannarino

A. Mannarino 25. L. Musetti

L. Musetti 26. J. Lehecka

J. Lehecka 27. T. Griekspoor

T. Griekspoor 28. J. Draper

J. Draper 29. F. Tiafoe

F. Tiafoe 30. F. Cerundolo

F. Cerundolo 31. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 32. M. Navone

M. Navone 33. G. Monfils

G. Monfils 34. A. Fils

A. Fils 35. M. Arnaldi

M. Arnaldi 36. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 37. L. Darderi

L. Darderi 38. Z. Zhang

Z. Zhang 39. T. Machac

T. Machac 40. J. Thompson

J. Thompson 41. J. Struff

J. Struff 42. C. Norrie

C. Norrie 43. F. Marozsan

F. Marozsan 0. (WC) D. Shapovalov

(WC) D. Shapovalov 0. (WC) G. Diallo

(WC) G. Diallo 0. (WC) M. Raonic

(WC) M. Raonic 0. (WC) V. Pospisil Alternates 1. R. Safiullin (44)

R. Safiullin (44) 2. M. Giron (46)

M. Giron (46) 3. A. Popyrin (47)

A. Popyrin (47) 4. F. Cobolli (48)

F. Cobolli (48) 5. K. Nishikori (48)*pr

K. Nishikori (48)*pr 6. P. Martinez (49)

P. Martinez (49) 7. N. Borges (50)

N. Borges (50) 8. M. Kecmanovic (52)

M. Kecmanovic (52) 9. L. Sonego (54)

L. Sonego (54) 10. A. Michelsen (55)

A. Michelsen (55) 11. D. Lajovic (56)

D. Lajovic (56) 12. G. Mpetshi Pe (58)

G. Mpetshi Pe (58) 13. M. Berrettini (59)

M. Berrettini (59) 14. C. Moutet (61)

C. Moutet (61) 15. J. Munar (63)

J. Munar (63) 16. R. Carballes (64)

R. Carballes (64) 17. B. Nakashima (65)

B. Nakashima (65) 18. D. Koepfer (66)

D. Koepfer (66) 19. F. Diaz Acost (67)

F. Diaz Acost (67) 20. M. Purcell (68)

M. Purcell (68) 21. A. Vukic (69)

A. Vukic (69) 22. M. Fucsovics (70)

M. Fucsovics (70) 23. H. Gaston (71)

H. Gaston (71) 24. F. Coria (72)

F. Coria (72) 25. S. Nagal (73)

S. Nagal (73) 26. T. Seyboth Wi (74)

T. Seyboth Wi (74) 27. A. Rinderknec (76)

A. Rinderknec (76) 28. R. Hijikata (77)

R. Hijikata (77) 29. J. Mensik (78)

J. Mensik (78)