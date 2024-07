Wimbledon: Rybakina domina Svitolina, Krejcikova supera Ostapenko. Semifinale tra ex campionesse Slam (Video)

Elena Rybakina, numero quattro del mondo e campionessa di Wimbledon nel 2022, si è assicurata mercoledì il ritorno in semifinale del torneo di Wimbledon due anni dopo, offrendo una delle sue migliori prestazioni del torneo per confermare il suo status di grande favorita in questa fase della competizione.

La kazaka 25enne ha superato l’ucraina Elina Svitolina, 21ª WTA e due volte semifinalista di questo torneo (2019 e 2023), per 6-3 6-2, in 61 minuti, in un incontro che ha dominato completamente, realizzando 28 vincenti contro gli 8 dell’ucraina, che aveva ottenuto il break iniziale ma poi ha perso 12 dei successivi 16 game.

Slam Wimbledon E. Rybakina [4] E. Rybakina [4] 6 6 E. Svitolina [21] E. Svitolina [21] 3 2 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Svitolina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Barbora Krejcikova, ceca di 29 anni che è stata campionessa del Roland Garros nel 2021 oltre ad aver vinto altri 10 titoli del Grande Slam in doppio, ha confermato mercoledì il suo ritorno in una semifinale di singolare in un Major, facendolo per la prima volta a Wimbledon. La ceca non arrivava così lontano in un Major in singolare da quando ha vinto a Parigi tre anni fa.

Nei quarti di finale, la ceca, 32ª WTA, ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko, 10ª del ranking e che stava facendo un grande torneo, per 6-4 7-6(4), in un eccellente duello di 1 ora e 40 minuti. La tennista baltica era in vantaggio per 4-1 nel secondo set, ma non è riuscita a mantenere il controllo del match. Krejcikova sfiderà quindi la kazaka Elena Rybakina, campionessa del 2022, in semifinale. La ceca comanda il confronto diretto per 2-0.

Slam Wimbledon J. Ostapenko [13] J. Ostapenko [13] 4 6 B. Krejcikova [31] B. Krejcikova [31] 6 7 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 4-2 → 4-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Krejcikova 15-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico