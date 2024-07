Zverev: ginocchio K.O. e Olimpiadi a forte rischio

Nubi fosche all’orizzonte per Alexander Zverev. Il tedesco, sconfitto da Fritz a Wimbledon, ha sofferto un problema al ginocchio che si sta rivelando più serio del previsto, tanto che la sua partecipazione delle Olimpiadi di Parigi sembra a grave rischio. Secondo quanto ha rivelato il fratello Misha a Amazon Prime (canale per il quale è analista a bordo campo in vari match), Sasha effettuato una prima visita da uno specialista e il responso non è affatto positivo.

“Il medico ha asportato 40 millilitri di liquido dal ginocchio infortunato” racconta il fratello maggiore, “Sfortunatamente l’aver ripulito il ginocchio ha portato al sospetto che ci anche dell’altro oltre al versamento. Domani a Monaco vedrà di nuovo lo specialista, verrà fatto un controllo più approfondito (una risonanza, ndr) per valutare il da farsi avendo davanti un quadro più completo della situazione. Sembra che non ci sia solo un livido osseo, ma anche una frattura o almeno una microfrattura. Se così fosse, la sua presenza a Parigi sarebbe molto difficile” conclude Misha.

Davvero sfortunato Zverev. Solo due anni fa a Roland Garros si infortunò in modo gravissimo la caviglia in semifinale contro Nadal, strappandosi ben 7 legamenti. Dopo mesi di riabilitazione e un periodo necessario a ritrovare la sua miglior condizione, nel 2024 sta disputando un’ottima annata, culminata con la finale a Roland Garros, sua seconda in carriera, persa contro Alcaraz dopo una dura battaglia. Ottimi risultati che l’hanno riportato al n.4 in classifica, poco dietro a Sinner, Djokovic e Alcaraz. Questo nuovo infortunio rischia di compromettere seriamente il resto della sua stagione e interrompe un periodo per lui molto positivo.

Mario Cecchi