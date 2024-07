ATP torna al passato: dopo Wimbledon i giocatori potranno chiedere l’asciugamano ai raccattapalle

L’ATP ha deciso di reintrodurre la possibilità per i giocatori di chiedere ai raccattapalle l’asciugamano per detergere il sudore tra un punto l’altro. Secondo quanto riporta il cronista statunitense Jon Wertheim, la “novità” o meglio ritorno al passato sarebbe stata approvata dal board dell’ATP e dovrebbe tornare in vigore già la settimana successiva a Wimbledon.

“Il board ha approvato una modifica alle regole per consentire ai giocatori di richiedere e ricevere asciugamani tra un punto e l’altro, come era consuetudine prima della pandemia di Covid-19. Tutti i tornei ATP devono accogliere questa disposizione. Questa modifica alle regole entrerà in vigore a partire da Wimbledon” si legge sul tweet del cronista statunitense, generalmente ben informato sulle questioni dell’ATP.

Notice to prospective ballkids…From the @atptour recent meetings:

“Board approved a rule change to permit players to request and be handed towels between points, as was customary before the Covid-19 pandemic. All ATP tournaments must accommodate this provision. This rule change… — Jon Wertheim (@jon_wertheim) July 8, 2024

Questa consuetudine, da molti non approvata, fu interrotta per motivi di sicurezza e salute con l’avvento del Covid-19. Tuttavia da moltissime parti arrivò un grande plauso alla innovazione, poiché non c’è un motivo logico per il quale i ballkids debbano anche fare da assistenti al giocatore. Infatti il post del giornalista americano ha ricevuto centinaia di commenti avversi al cambiamento.

Mario Cecchi