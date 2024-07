Paolini è nei quarti a Wimbledon, Keys costretta al ritiro sul 5 pari del terzo set

Per la prima volta ai quarti di finale Jasmine Paolini (7) che batte per ritiro l’americana Madison Keys (12) 6-3 6-7 5-5 rit. lo score. Jasmine giocherà contro la vincente dell’incontro che vede opposte Emma Navaro (17) e Coco Gauff (2).

Una bella partita con un epilogo che lascia l’amaro in bocca come testimonia Jasmine: “Ho vinto, ma adesso sono dispiaciuta per lei. Vincere così è brutto. Madison è un’avversaria correttissima ed ha giocato un match incredibile. E’ stata una partita molto dura con alti e bassi Sono felici, ma triste per lei non è facile vincere così. Spero che al di là di come è andata la partita sia piaciuta. E’ stato come essere sulle montagne russe. Lei ha giocato un ottimo tennis e la pallina arriva velocissima ed anche quando ero sotto nel terzo mi sono detta stai lì perché nel tennis non si sa mai. Ed ora sono qui ed ho vinto.”

Alla seconda vittoria sul n°1 Jasmine ringrazia il pubblico e numerosi tifosi italiani: “Ormai conosco bene questo campo grazie per il sostegno a tutti e specialmente anche a tutti gli italiani: grazie Ragazzi”.

Una partita difficile contro la numero 12 del mondo, giocato sul numero uno a tetto chiuso. Condizioni indoor che favorivano Madison Keys dotata di un servizio con una prima fulminante ed una seconda che rimbalza lunga ed altissima fatta apposta per mettere in difficoltà le tenniste di bassa statura come la lucchese. Oltre al servizio Madison che ha giocato il primo Slam a soli 16 anni, sembrava che dovesse essere la nuova Serena, ma poi non è andata oltre la settima posizione, è dotata di un dritto velocissimo giocato piatto che sui campi veloci è un’arma vincente. Infatti a parte una semifinale nel 2018 al Roland Garros, la Keys vanta una finale nel 2017 agli US Open seguite da due semifinali, nel 2018 e nel 2023 sempre a New York e da due semi nello Slam Australiano nel 2015 e 2022. Il momento decisivo sul 2-5 del terzo. Jasmine lottatrice nata, gioca punto su punto. Madison arriva a due punti dal match. Sul 30 pari, Jasmine guadagna una palla break. Risposta aggressiva dell’allieva di Furlan. La Keys sbaglia un dritto e forse si sbilancia sull’appoggio Palla in rete e mano sull’adduttore sinistro. Jasmine tiene il servizio e si fa sotto. Keys al cambio campo chiede il Medical Time Out per un problema all’adduttore sinistro. Madison rientra con una vistosa fasciatura sulla gamba sinistra zoppicando leggermente. Una situazione difficile per entrambe. La statunitense non si muove e cerca di giocare da ferma. In lacrime Keys perde il servizio. Paolini si appresta a servire sul 15 pari e Madison si avvicina all’arbitro ed abbandona tra le lacrime e gli applausi del pubblico.

La cronaca



Un primo set dominato dalla numero 7 del ranking che fa il break al secondo gioco, toglie ancora una volta il servizio alla Keys e va comodamente avanti per quattro giochi a zero. Keys recupera un break, ma da fondo è l’italiana che domina ed il servizio non gira come dovrebbe. Jasmine chiude per sei giochi a tre in trentatrè minuti con il 77% di prime dentro. La partita sembra bene avviata.

Secondo set a double face.

Inizia bene Jasmine che prende il servizio ad una Keys ancora titubante. Purtroppo Jasmine sconta sul proprio servizio un passaggio a vuoto. Due seconde poco profonde e due fucilate di dritto a piatto della statunitense e primo servizio perso per l’italiana. Il break mette in fiducia la numero 12 del mondo. Tra l’altro un temporale si abbatte su Londra . Il rumore della pioggia sul tetto del N°1 copre tutti gli altri rumori, impatto sulla racchetta, rimbalzo della palla. Non è facile giocare in queste condizioni. Paolini perde la concentrazione e lucidità. E’ un momento in cui alla finalista di Parigi manca continuità. Madison è in fiducia ed aggredisce la palla. Dritto piatto e velocissimo. Jasmine ha fretta, ma i piedi non si muovono più come prima. Un parziale di cinque giochi a zero per Keys e l’americana va avanti 5-1 40-15, con due set-point a disposizione. Sull’orlo del precipizio Jasmine si risveglia. Sotto di due break ritrova la rapidità che l’aveva portata a dominare il primo set. Adesso è lei che domina gli scambi e ritrova anche il tempo per rispondere alle insidiose seconde della Keys che rimbalzano alto e tengono Paolini lontano dal campo. Quattro giochi a zero e score rimesso in parità. Si decide tutto al tie break. L’americana sta sempre avanti nel punteggio e conquista il terzo set point . Sul sei pari il dritto della Paolini si irrigidisce e finisce in rete. Sul quarto set point Madison Keys prende coraggio e chiude a rete. Il terzo set sarà decisivo. Peccato perché la rimonta era riuscita e si era arrivati a due punti dal match. Da parte della statunitense da sottolineare come non si sia fatta condizionare dal punteggio, ma abbia comunque continuato a spingere su ogni palla. Risultato più vincenti che errori e situazione set in parità.



Terzo set.

Parte bene Jasmine che tiene il servizio a zero. La seconda frazione è alle spalle e Keys deve difendere nel secondo gioco una pericolosa palla break. Purtroppo il servizio tradisce Paolini. Due seconde che la finalista degli US Open 2017 aggredisce con il dritto. Break per la nativa di Rock Island. Il terzo diventa una montagna da scalare. Madison riesce a cancellare una palla break ed è lei che comanda il gioco. Jasmine continua a lottare punto dopo punto ed a stare attaccata. Purtroppo le gambe ed anche i riflessi non sono più quelli dei due set precedenti ed i giochi di servizio costano sempre di più. Palla per il secondo break per la Keys che trasforma con una risposta di dritto che lascia ferma Jasmine. L’americana serve per il match sul 5-2. Poi l’infortunio e la fine della partita.







Enrico Milani

J. Paolini vs M. Keys



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 15 6 6 5 M. Keys [12] • M. Keys [12] 15 3 7 5 Vincitore: Paolini per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Keys 15-0 15-15 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Paolini 0-15 30-15 3-5 → 4-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Paolini 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0