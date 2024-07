Challenger Braunschweig: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Un azzurro nelle quali

Challenger Braunschweig – Tabellone Principale – terra

(1) Roberto Carballes Baena vs (WC) Rudolf Molleker

Lukas Klein vs Jozef Kovalik

Jurij Rodionov vs Mikhail Kukushkin

Matej Dodig vs (8) Cristian Garin

(3) Thiago Seyboth Wild vs (WC) Nicola Kuhn

Qualifier vs Pierre-Hugues Herbert

Qualifier vs Duje Ajdukovic

Denis Yevseyev vs (7) Damir Dzumhur

(5) Botic van de Zandschulp vs (Alt) Matteo Martineau

Qualifier vs Benjamin Hassan

(Alt) Henri Squire vs (SE) Daniel Masur

Qualifier vs (WC) (4) Daniel Altmaier

(6) Daniel Elahi Galan vs Qualifier

Juan Pablo Varillas vs Qualifier

Pedro Cachin vs Gregoire Barrere

Felipe Meligeni Alves vs (2) Sumit Nagal

Yanaki Milev vs (Alt) Stijn Slump
(Alt) Stijn Slump vs (9) Jonas Forejtek

(2) Geoffrey Blancaneaux vs Max Hans Rehberg

Leo Borg vs (12) Timo Stodder

(3) Gonzalo Oliveira vs (Alt) Tom Gentzsch

Tibo Colson vs (11) Alexey Vatutin

(Alt) (4) Marvin Moeller vs (WC) Niklas Schell

(WC) Diego Dedura-Palomero vs (8) Martin Krumich

(5) Michael Geerts vs Constantin Bittoun Kouzmine

(WC) Liam Gavrielides vs (7) Hazem Naw

(6) Sebastian Fanselow vs (WC) Justin Engel

Buvaysar Gadamauri vs (10) Carlos Sanchez Jover

Court 11 – ore 13:00

Leo Borg vs Timo Stodder

Liam Gavrielides vs Hazem Naw

Marvin Moeller vs Niklas Schell

Court 5 – ore 13:00

Franco Agamenone vs Yanaki Milev

Buvaysar Gadamauri vs Carlos Sanchez Jover

Gonzalo Oliveira vs Tom Gentzsch

Court 7 – ore 13:00

Stijn Slump vs Jonas Forejtek

Michael Geerts vs Constantin Bittoun Kouzmine

Tibo Colson vs Alexey Vatutin