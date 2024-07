Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 5. Piove. Rinviato a domani il match di Fabio Fognini

Wimbledon – 3° Turno – erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

3. Jannik Sinner 🇮🇹 vs Miomir Kecmanovic 🇷🇸

–

Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 1 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 0-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Sinner 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 B. Andreescu B. Andreescu 6 1 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon R. Bautista Agut R. Bautista Agut 0 7 3 5 5 F. Fognini • F. Fognini 0 6 6 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Fognini 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df df 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* df 3*-4 df 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

1. Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Bianca Andreescu 🇨🇦1. Roberto Bautista Agut 🇪🇸 vs Fabio Fognini 🇮🇹3. Andrea Vavassori 🇮🇹 / Sara Errani 🇮🇹 vs Jackson Withrow 🇺🇸 / Aldila Sutjiadi 🇮🇳4. Fabio Cobolli 🇮🇹 / Lorenzo Sonego 🇮🇹 vs Mackenzie McDonald 🇺🇸 / Ben Shelton 🇺🇸