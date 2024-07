Murray saluta Wimbledon. Il toccante tributo dei Championships dedicato allo scozzese (video)

Sir. Andy Murray ha ricevuto un grande saluto dal torneo e dai suoi colleghi dopo aver disputato il suo ultimo incontro di doppio a Wimbledon. Andy, insieme al fratello Jamie, è stato sconfitto sul Centre court per 7-6 (8-6) 6-4 dalla coppia John Peers – Rinky Hijikata. Al termine del match, colleghi (tra cui Djokovic) ed ex campioni sono scesi sul campo per un grande e sentito applauso, un ringraziamento per le forti emozioni regalate al pubblico nel corso di una carriera lunga e ricca di successi.

I genitori di Murray, Judy e Will, sua moglie Kim e due delle loro figlie hanno assistito alla toccante cerimonia condotta dall’ex presentatrice della BBC Sue Barker. Murray ha ringraziato la sua famiglia, i membri della sua squadra nel corso degli anni e i tifosi per il loro continuo sostegno. “È difficile perché vorrei continuare a giocare, ma non posso”, ha detto Murray in campo. “Fisicamente è troppo dura adesso. Vorrei giocare per sempre. Amo questo sport”.

Un video della carriera di Murray è stato proiettato sul grande schermo del campo centrale dopo la partita, lasciando l’ex numero uno del mondo in lacrime mentre migliaia di fan mostravano il loro apprezzamento con prolungati applausi. “Mi sembra un bel finale. Se me lo merito o no, non lo so. Ma hanno fatto davvero un ottimo lavoro”, ha detto Murray, campione a Wimbledon nel 2013 e nel 2016.

Questo il video trasmesso per ricordare la carriera di Murray:

You made us dream.

You made us believe.

You made us cry.

And you made us proud. pic.twitter.com/yNsnkEsEhc — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

In campo campioni a salutare lo scozzese Novak Djokovic, Martina Navratilova, John McEnroe e Iga Swiatek, insieme a Tim Henman e ai connazionali Dan Evans, Jack Draper e Cameron Norrie.

In realtà quello di ieri sera non è stato l’ultimissimo match di Murray a Wimbledon: giocherà almeno ancora un incontro, il doppio misto insieme Emma Raducanu.

Mario Cecchi