Djokovic avanza a Wimbledon: ‘Il ginocchio non fa male, ma devo migliorare’ (sintesi video della partita)

Novak Djokovic ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon 2024, ma non senza difficoltà. Dopo la vittoria in quattro set contro Jacob Fearnley, il campione serbo ha fatto il punto sulla sua condizione fisica e sulle sue aspettative per il torneo.

“Mi congratulo con Jacob per aver giocato una grande partita,” ha esordito Djokovic. “Ha lottato fino alla fine e ha fatto sì che il pubblico si coinvolgesse pienamente nel match.” Il serbo ha ammesso di aver abbassato il livello nel terzo set, permettendo al suo avversario di rientrare in partita.

Riguardo alla sua condizione fisica, Djokovic si è mostrato cautamente ottimista: “Non sento dolore al ginocchio, il che è fantastico. La mia mobilità non è ancora al livello desiderato, ma è qualcosa su cui posso lavorare quotidianamente.” Il campione ha spiegato che i muscoli intorno al ginocchio stanno ancora compensando e proteggendo l’articolazione, il che potrebbe spiegare la mancanza di velocità e forza dinamica.

Nonostante queste limitazioni, Djokovic è fiducioso di poter migliorare con il progredire del torneo: “Più partite gioco, maggiori sono le possibilità che mi senta più a mio agio negli spostamenti e che acquisisca quella velocità e agilità che sto cercando.”

Il serbo ha anche sottolineato l’importanza di accettare questa situazione come parte del processo di recupero post-operatorio: “È normale dopo un’operazione, soprattutto giocando su una superficie scivolosa come l’erba.”

Guardando avanti, Djokovic ha espresso la speranza di alzare il suo livello nei prossimi turni: “Spero di migliorare il mio gioco nelle prossime partite. Ho fatto abbastanza per vincere oggi, ma so di poter fare meglio.”





Francesco Paolo Villarico