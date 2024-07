Sinner da record nei derby: 14-0, primato nell’Era Open

Jannik Sinner ha segnato ieri sera un altro record personale di rilievo. Battendo Matteo Berrettini nel secondo turno di Wimbledon, Jannik ha portato a 14-0 il suo record nei confronti dei connazionali in incontri disputati sul tour principale. È un primato assoluto nell’Era Open, che condivide insieme all’argentino Guillermo Vilas e all’australiano Bob Hewitt, ance loro vittoriosi nei propri primi 14 match contro connazionali, come riporta Opta Ace.

14 – Jannik Sinner 🇮🇹 is the third player in the Open Era to win all his first 14 ATP matches against compatriots, after with Bob Hewitt 🇦🇺 and Guillermo Vilas 🇦🇷. Shield.#wimbledon | @wimbledon @atptour pic.twitter.com/8J3QlIzXxD

— OptaAce (@OptaAce) July 3, 2024