Wimbledon: Le dichiarazioni dei tennisti italiani. Parlano Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini (Video)

Jannik Sinner: “Innanzitutto io e Matteo siamo molto amici, è difficile doversi affrontare, poi qui, al 2° turno. Oggi è stata una partita di altissimo livello, ho avuto anche un pizzico di fortuna nei tre tiebreak. Grazie al pubblico per essere rimasto fino a tardi.

Sapevo che avrei dovuto aumentare il mio livello contro Berrettini, è uno specialista dell’erba, ha fatto una finale qui. Per me è stata una sfida, sono contento di come ho gestito le situazioni. Ho avuto degli alti e bassi, ma sono soddisfatto. Ho già detto al primo turno che per me è un grande onore giocare qui da numero 1, poi sul Centrale è speciale.

Abbiamo iniziato con il sorriso e abbiamo finito con lo stesso sorriso. E’ stata una partita speciale, complicata ma molto bella. Già prima della partita ci aspettavamo un livello di tennis molto alto; Matteo lo conosciamo, serve bene, usa bene lo slice e si muove bene su questo campo. Ha il dritto pesante e sapevo che avrei dovuto alzare il livello per batterlo. Per fortuna ci sono riuscito. Per essere un secondo turno è stata una partita difficile ma il sorteggio è così, e non possiamo controllarlo. La cosa più bella è stata rivedere Matteo giocare a questi livelli, speriamo che da oggi in poi abbia meno infortuni. So che sta lavorando molto bene su questo aspetto, gli auguro tutto il meglio. Se continua a giocare così sappiamo tutti che arriverà in alto molto presto”.

Matteo Berrettini: “Ad un certo punto ho sentito il pubblico impazzito e mi sono venuti i brividi. Queste emozioni non hanno eguali, soprattutto ripensando ai momenti in cui non riuscivo neanche a seguire i risultati. Mi sono divertito, mi sentivo fiero di essere lì, di lottare a testa alta contro il numero 1 del mondo, sul campo di Wimbledon con milioni di persone che ci guardavano. Sentivo il peso della storia di questa partita e questo mi rende orgoglioso. E’ una di quelle partite che tra 20 anni ricorderò”.

Ci ho pensato che nelle ultime tre volte che ho perso qui ho perso dal n.1 del mondo forse non devo giocare sul Centrale! – conclude scherzando – Ora è importante giocare tornei e fare partite con continuità, con Francisco a fine match ci siamo detti che c’è margine e questo mi dà lo stimolo per continuare a lavorare in questa direzione. Se mi sentissi arrivato sarebbe grave, invece sento che c’è spazio e questo mi dà tanta energia. Mi sto impegnando moltissimo, faccio le cose mettendo grande attenzione in tutti i dettagli. Mi sono accorto che passano gli anni e l’unica cosa che mi rende davvero felice è giocare, impegnarmi e fare partite come quella di oggi”.

Jasmine Paolini: “Sapevo sarebbe stata una partita complicata, contro una avversaria difficile che serve bene e gioca di ritmo. Ma nei primi game sono rimasta sorpresa dalla velocità del campo. Il Campo 1 mi è sembrato più veloce, i rimbalzi erano più bassi e ho avuto bisogno di adattarmi un po’. All’inizio mi sentivo un po’ fuori tempo ma con il passare dei minuti è andata sempre meglio. Il primo set è stato durissimo, lei ha giocato una buona partita, a volte mi ha fatto dei controbalzi paurosi e, onestamente, pensavo giocasse un po’ peggio di rovescio, mi ha fatto molti slice e mi ha messo un po’ in crisi. Anche con il servizio cercavo di variare, specialmente sul suo rovescio per non darle punti di riferimento. Vinto il primo mi sono rilassata un po’ e questo mi ha aiutato a giocare meglio. E’ stato un buon match, di buon livello. Sono felice per come ne sono uscita.

Sarà un match duro con Bianca, totalmente diverso da quello di Parigi . In queste settimane ha giocato bene e lo ha dimostrato a s’Hertogenbosh. A differenza di Parigi, dove era appena rientrata, ora ha più match sulle spalle e non dimentichiamo che è una campionessa Slam. Sarà importante servire bene e rispondere bene, le partenze saranno fondamentali, e dovrò provare a tenere il pallino del gioco. Sarà un match duro e totalmente diverso dall’ultimo”.

Non lo seguo il live ranking cerco di concentrarmi su quello che devo fare nei tornei e nelle partite. L’approccio che abbiamo è sempre lo stesso, non pensare al ranking ma alla performance. Certo, se si migliora sono felicissima, la classifica conta eccome, ma prima di tutto devo pensare a far bene in campo”.