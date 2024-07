Wimbledon: Le dichiarazioni dei tennisti italiani. Parlano Jannik Sinner e Jasmine Paolini (Video)

Jannik Sinner: “Innanzitutto io e Matteo siamo molto amici, è difficile doversi affrontare, poi qui, al 2° turno. Oggi è stata una partita di altissimo livello, ho avuto anche un pizzico di fortuna nei tre tiebreak. Grazie al pubblico per essere rimasto fino a tardi.

Sapevo che avrei dovuto aumentare il mio livello contro Berrettini, è uno specialista dell’erba, ha fatto una finale qui. Per me è stata una sfida, sono contento di come ho gestito le situazioni. Ho avuto degli alti e bassi, ma sono soddisfatto. Ho già detto al primo turno che per me è un grande onore giocare qui da numero 1, poi sul Centrale è speciale“.

Jasmine Paolini: “Sapevo sarebbe stata una partita complicata, contro una avversaria difficile che serve bene e gioca di ritmo. Ma nei primi game sono rimasta sorpresa dalla velocità del campo. Il Campo 1 mi è sembrato più veloce, i rimbalzi erano più bassi e ho avuto bisogno di adattarmi un po’. All’inizio mi sentivo un po’ fuori tempo ma con il passare dei minuti è andata sempre meglio. Il primo set è stato durissimo, lei ha giocato una buona partita, a volte mi ha fatto dei controbalzi paurosi e, onestamente, pensavo giocasse un po’ peggio di rovescio, mi ha fatto molti slice e mi ha messo un po’ in crisi. Anche con il servizio cercavo di variare, specialmente sul suo rovescio per non darle punti di riferimento. Vinto il primo mi sono rilassata un po’ e questo mi ha aiutato a giocare meglio. E’ stato un buon match, di buon livello. Sono felice per come ne sono uscita.

Sarà un match duro con Bianca, totalmente diverso da quello di Parigi . In queste settimane ha giocato bene e lo ha dimostrato a s’Hertogenbosh. A differenza di Parigi, dove era appena rientrata, ora ha più match sulle spalle e non dimentichiamo che è una campionessa Slam. Sarà importante servire bene e rispondere bene, le partenze saranno fondamentali, e dovrò provare a tenere il pallino del gioco. Sarà un match duro e totalmente diverso dall’ultimo”.

Non lo seguo il live ranking cerco di concentrarmi su quello che devo fare nei tornei e nelle partite. L’approccio che abbiamo è sempre lo stesso, non pensare al ranking ma alla performance. Certo, se si migliora sono felicissima, la classifica conta eccome, ma prima di tutto devo pensare a far bene in campo”.