Virtanen infrange un tabù a Wimbledon, onorando la memoria del nonno. Bellucci ed il gran colpo contro Shelton. Prime sorprese a Wimbledon. Stephens ed il suo rapporto con l’erba

Otto Virtanen, da tempo alla ribalta dell’élite tennistica, ha finalmente infranto un tabù nella sua carriera sportiva durante Wimbledon 2024. Il finlandese 23enne ha ottenuto una memorabile vittoria contro Purcell per 6-3, 6-2, 6-2, segnando la sua prima vittoria in un Grande Slam. Ciò che pochi sapevano è che questo fine settimana, dopo aver superato le qualificazioni, ha preso un volo per la Finlandia per il funerale di suo nonno, tornando immediatamente dopo per essere pronto per il suo debutto questo lunedì. Un esempio per chiunque.

Bellucci vicino al trionfo contro Shelton realizza un gran colpo

Mattia Bellucci, è a un set dalla vittoria del suo primo match in un Grande Slam. Sta vincendo per 6-4, 3-6, 6-3 contro Ben Shelton, con l’incontro rinviato a martedì per mancanza di luce a Wimbledon 2024. Una delle immagini della giornata è stato un punto antologico dell’italiano 23enne.

Prime sorprese a Wimbledon

La prima giornata di competizione a Wimbledon 2024 ha già visto le prime sorprese sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Finora, l’unica top 10 ad aver fatto le valigie è stata Qinwen Zheng, anche se la cinese ha poi confessato in conferenza stampa di aver sofferto di un problema agli occhi negli ultimi giorni che le ha impedito di esprimere tutto il suo potenziale. Oltre a questo risultato, le sconfitte di Nico Jarry e Mirra Andreeva sono state le più sorprendenti, anche se non possiamo dire di aver visto un terremoto in queste prime 24 ore del torneo.

Teste di serie eliminate:

[24] Mirra Andreeva, [22] Adrian Mannarino, [8] Qinwen Zheng, [31] Mariano Navone, [19] Nico Jarry, [29] Sorana Cirstea, [18] Sebastian Báez

Stephens: “La mia relazione con l’erba è una montagna russa emotiva”

Sloane Stephens, nonostante l’erba non sia la sua superficie preferita, è riuscita a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon nella sua seconda partecipazione. Molto è cambiato da allora e l’americana non ha più ottenuto risultati importanti sull’erba, ma a 31 anni torna nel luogo dei sogni per tentare ancora una volta. Riguardo al suo rapporto attuale con la superficie verde, Stephens ha dichiarato: “La mia relazione con l’erba è una montagna russa emotiva. Ovviamente so di aver raggiunto i quarti di finale qui prima, so di aver vinto alcuni turni importanti qui in passato. Quindi, onestamente, tutto dipende da come va il sorteggio e contro chi giochi. Devi accettare il sorteggio così com’è e poi fare del tuo meglio e vedere cosa succede.”