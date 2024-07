Challenger Modena, Brasov, Bloomfield Hills, Karlsruhe e Troyes: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

– CHALLENGER Modena (Italia) 🇮🇹 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Modena Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 6 Rubin Statham [12] Rubin Statham [12] 3 3 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Statham 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Statham 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Statham 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Statham 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 R. Statham 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Statham 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Statham 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Statham 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marco Cecchinatovs Rubin Statham

August Holmgren vs Yanki Erel



ATP Modena August Holmgren [1] August Holmgren [1] 6 6 Yanki Erel [8] Yanki Erel [8] 4 4 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Holmgren 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Y. Erel 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Holmgren 2-1 → 3-1 Y. Erel 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Erel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 5-4 → 6-4 Y. Erel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 Y. Erel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Holmgren 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Erel 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Juan Pablo Varillas vs Dino Prizmic (Non prima 2:30)



ATP Modena Juan Pablo Varillas [7] • Juan Pablo Varillas [7] 40 6 0 Dino Prizmic Dino Prizmic 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Prizmic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-2 → 4-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Oriol Roca Batalla vs Samuel Vincent Ruggeri



Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio vs Jacopo Berrettini (Non prima 9:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Federico Gaio vs Filippo Romano



ATP Modena Federico Gaio [6] Federico Gaio [6] 6 6 6 Filippo Romano Filippo Romano 1 7 2 Vincitore: Gaio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Gaio 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 5-2 → 6-2 F. Romano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Romano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Romano 15-0 30-0 15-0 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Romano 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 F. Romano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Romano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Romano 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 F. Romano 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Romano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Romano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Romano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Romano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Romano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Romano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Giovanni Oradini vs Alessandro Pecci



ATP Modena Giovanni Oradini [4] Giovanni Oradini [4] 3 4 Alessandro Pecci [11] Alessandro Pecci [11] 6 6 Vincitore: Pecci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Oradini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Pecci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Oradini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Pecci 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Oradini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Pecci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Oradini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pecci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Oradini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pecci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 G. Oradini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Pecci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Oradini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Pecci 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Oradini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Oradini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Chun-Hsin Tseng vs Aziz Dougaz (Non prima 2:30)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti vs Gabriele Piraino (Non prima 5:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Marcello Serafini vs Daniel Merida



ATP Modena Marcello Serafini [5] Marcello Serafini [5] 1 7 4 Daniel Merida [7] Daniel Merida [7] 6 6 6 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Merida 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 D. Merida 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Merida 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Serafini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Serafini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 6-5 → 6-6 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Serafini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Merida 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Serafini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Serafini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Serafini 15-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Serafini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 M. Serafini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 D. Merida 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 M. Serafini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Serafini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

Mariano Tammaro vs Federico Bondioli



ATP Modena Mariano Tammaro Mariano Tammaro 6 6 Federico Bondioli Federico Bondioli 4 4 Vincitore: Tammaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Tammaro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Bondioli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Tammaro 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 F. Bondioli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 4-2 → 5-2 M. Tammaro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Bondioli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 M. Tammaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Bondioli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Tammaro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bondioli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Tammaro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Bondioli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Tammaro 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 F. Bondioli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Tammaro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Bondioli 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. Tammaro 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Bondioli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Tammaro 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Bondioli 15-0 30-0 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gonzalo Bueno vs Kyrian Jacquet (Non prima 2:30)



ATP Modena Gonzalo Bueno • Gonzalo Bueno 0 2 Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Bueno 2-2 K. Jacquet 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Jacquet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 G. Bueno 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Brasov Nikoloz Basilashvili [4] Nikoloz Basilashvili [4] 0 1 6 0 Radu Mihai Papoe [12] • Radu Mihai Papoe [12] 0 6 4 4 Vincitore: Papoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Mihai Papoe 0-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Mihai Papoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Mihai Papoe 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Mihai Papoe 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 1-5 → 1-6 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 R. Mihai Papoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvilivs Radu Mihai Papoe

Bogdan Bobrov vs Vlad Andrei Dancu



ATP Brasov Bogdan Bobrov [2] Bogdan Bobrov [2] 3 4 Vlad Andrei Dancu [8] Vlad Andrei Dancu [8] 6 6 Vincitore: Dancu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Bobrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 V. Andrei Dancu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Bobrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 V. Andrei Dancu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 B. Bobrov 1-1 → 1-2 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Andrei Dancu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 B. Bobrov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bobrov 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Bobrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bobrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ioan Alexandru Chirita vs Nicolas Moreno De Alboran (Non prima 2:00)



ATP Brasov Ioan Alexandru Chirita Ioan Alexandru Chirita 2 1 Nicolas Moreno De Alboran [2] Nicolas Moreno De Alboran [2] 6 6 Vincitore: Moreno De Alboran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 I. Alexandru Chirita 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 1-4 I. Alexandru Chirita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 I. Alexandru Chirita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Alexandru Chirita 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 ace 2-4 → 2-5 I. Alexandru Chirita 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 I. Alexandru Chirita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 1-2 → 1-3 N. Moreno De Alboran 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Alexandru Chirita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Moreno De Alboran 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Nicholas David Ionel vs Vitaliy Sachko (Non prima 4:00)



ATP Brasov Nicholas David Ionel Nicholas David Ionel 30 3 Vitaliy Sachko • Vitaliy Sachko 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Sachko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. David Ionel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 10:30

Hynek Barton vs Sebastian Gima



ATP Brasov Hynek Barton [5] Hynek Barton [5] 6 7 Sebastian Gima [9] Sebastian Gima [9] 4 6 Vincitore: Barton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 H. Barton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Gima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Barton 30-40 15-0 15-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Gima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Barton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Gima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 2-4 → 3-4 H. Barton 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 S. Gima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 H. Barton 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Gima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Barton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Gima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Barton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Gima 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Barton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Gima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Barton 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Gima 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Barton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Gima 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Barton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gima 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Stefan Palosi vs Dan Alexandru Tomescu



ATP Brasov Stefan Palosi Stefan Palosi 3 6 6 Dan Alexandru Tomescu [10] Dan Alexandru Tomescu [10] 6 4 3 Vincitore: Palosi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Alexandru Tomescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Palosi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 D. Alexandru Tomescu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Alexandru Tomescu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Alexandru Tomescu 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 4-4 S. Palosi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Palosi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Palosi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Alexandru Tomescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Palosi 30-40 3-4 → 3-5 D. Alexandru Tomescu 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 S. Palosi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 D. Alexandru Tomescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 3-2 S. Palosi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Alexandru Tomescu 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Palosi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Gastao Elias vs Javier Barranco Cosano (Non prima 2:00)



ATP Brasov Gastao Elias • Gastao Elias 15 5 Javier Barranco Cosano Javier Barranco Cosano 15 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Elias 15-0 15-15 5-6 J. Barranco Cosano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Adolfo Daniel Vallejo vs Nerman Fatic (Non prima 3:30)



ATP Brasov Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 0 0 Nerman Fatic [6] Nerman Fatic [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 2 – ore 10:30

Jelle Sels vs Oleksii Krutykh



ATP Brasov Jelle Sels [1] Jelle Sels [1] 4 6 7 Oleksii Krutykh [7] Oleksii Krutykh [7] 6 3 6 Vincitore: Sels Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Sels 15-0 15-15 15-30 30-30 5-6 → 6-6 O. Krutykh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sels 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Krutykh 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 J. Sels 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 O. Krutykh 15-0 30-0 2-4 → 2-5 J. Sels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sels 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sels 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 O. Krutykh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sels 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 O. Krutykh 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sels 40-15 ace 4-2 → 5-2 O. Krutykh 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Sels 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Krutykh 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Sels 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 O. Krutykh 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sels 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Krutykh 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Sels 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Krutykh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 3-4 → 3-5 J. Sels 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-3 → 3-4 O. Krutykh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sels 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Krutykh 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace df 1-2 → 2-2 J. Sels 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sels 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Petr Nesterov vs Vladyslav Orlov



ATP Brasov Petr Nesterov [6] Petr Nesterov [6] 1 6 1 Vladyslav Orlov [11] Vladyslav Orlov [11] 6 4 6 Vincitore: Orlov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 P. Nesterov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 V. Orlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 P. Nesterov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Nesterov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 V. Orlov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Nesterov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Nesterov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Nesterov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Nesterov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 P. Nesterov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 V. Orlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Nesterov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Nesterov 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

ATP Karlsruhe Tanguy Genier Tanguy Genier 3 2 Max Hans Rehberg [9] Max Hans Rehberg [9] 6 6 Vincitore: Rehberg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Hans Rehberg 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Genier 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Genier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Genier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Genier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Hans Rehberg 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 T. Genier 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 M. Hans Rehberg 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Genier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Genier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Hans Rehberg 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Genier 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Tanguy Geniervs [9] Max Hans Rehberg

2. [6] Dan Added vs Niklas Schell



ATP Karlsruhe Dan Added [6] Dan Added [6] 6 1 Niklas Schell Niklas Schell 7 6 Vincitore: Schell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Schell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 D. Added 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 N. Schell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Added 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 N. Schell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 D. Added 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Schell 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Schell 0-15 0-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Schell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Added 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 N. Schell 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Added 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 N. Schell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Added 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Schell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Added 0-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Schell 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [4] Mats Rosenkranz OR [WC] Tom Gentzsch vs Tanguy Genier OR [9] Max Hans Rehberg



Il match deve ancora iniziare

4. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [7] Zsombor Piros (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Joris De Loore vs Rudolf Molleker (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mats Rosenkranz vs [WC] Tom Gentzsch



ATP Karlsruhe Mats Rosenkranz [4] Mats Rosenkranz [4] 6 6 7 Tom Gentzsch Tom Gentzsch 4 7 6 Vincitore: Rosenkranz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Rosenkranz 15-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Gentzsch 15-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Rosenkranz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Rosenkranz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Rosenkranz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Rosenkranz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Gentzsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Rosenkranz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Rosenkranz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Rosenkranz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-4 → 5-5 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Rosenkranz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Gentzsch 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Rosenkranz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Rosenkranz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 3-1 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Rosenkranz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Rosenkranz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Gentzsch 15-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Rosenkranz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Rosenkranz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Rosenkranz 15-0 0-30 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Rosenkranz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Gentzsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Benedikt Henning vs [10] Daniel Cukierman



ATP Karlsruhe Benedikt Henning Benedikt Henning 40 4 1 Daniel Cukierman [10] • Daniel Cukierman [10] A 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 B. Henning 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Henning 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Henning 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 D. Cukierman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Henning 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 D. Cukierman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Henning 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 B. Henning 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [3] Edas Butvilas vs [7] Tibo Colson



ATP Karlsruhe Edas Butvilas [3] • Edas Butvilas [3] 40 6 0 Tibo Colson [7] Tibo Colson [7] A 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 T. Colson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Colson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Colson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Colson 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Colson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Colson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Daniel Dutra da Silva OR [WC] David Fix vs Liam Gavrielides OR [11] Pol Martin Tiffon



Il match deve ancora iniziare

5. Clement Tabur vs [Alt] Toby Kodat (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Marek Gengel vs [8] Robert Strombachs



ATP Karlsruhe Marek Gengel Marek Gengel 6 3 Robert Strombachs [8] Robert Strombachs [8] 7 6 Vincitore: Strombachs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Strombachs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Gengel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Strombachs 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Gengel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Gengel 15-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Strombachs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Strombachs 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Daniel Dutra da Silva vs [WC] David Fix



ATP Karlsruhe Daniel Dutra da Silva [1] Daniel Dutra da Silva [1] 15 6 3 David Fix • David Fix 0 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Fix 0-15 3-5 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 D. Fix 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Fix 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Fix 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Fix 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Fix 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Fix 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Fix 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [2] Matthew Dellavedova vs [12/PR] Alexey Zakharov



ATP Karlsruhe Matthew Dellavedova [2] • Matthew Dellavedova [2] 15 2 Alexey Zakharov [12] Alexey Zakharov [12] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Dellavedova 0-15 15-15 2-3 A. Zakharov 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Zakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Dellavedova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Jerome Kym vs Adrian Andreev (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Alexey Vatutin vs [Alt] Ivan Liutarevich



ATP Karlsruhe Alexey Vatutin [5] Alexey Vatutin [5] 6 6 Ivan Liutarevich Ivan Liutarevich 1 2 Vincitore: Vatutin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 I. Liutarevich 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 I. Liutarevich 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Liutarevich 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Liutarevich 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 I. Liutarevich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 I. Liutarevich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Liutarevich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

2. Liam Gavrielides vs [11] Pol Martin Tiffon



ATP Karlsruhe Liam Gavrielides Liam Gavrielides 5 7 6 Pol Martin Tiffon [11] Pol Martin Tiffon [11] 7 6 2 Vincitore: Gavrielides Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Gavrielides 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Gavrielides 15-0 30-0 4-1 → 5-1 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Gavrielides 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Gavrielides 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* df 6-6 → 7-6 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Gavrielides 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 L. Gavrielides 15-0 15-15 15-30 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Martin Tiffon 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Gavrielides 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Gavrielides 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Martin Tiffon 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Gavrielides 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 40-30 1-0 → 1-1 L. Gavrielides 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 L. Gavrielides 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Martin Tiffon 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Gavrielides 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Gavrielides 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 P. Martin Tiffon 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Gavrielides 15-0 30-0 2-2 → 3-2 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Gavrielides 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Gavrielides 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5] Alexey Vatutin OR [Alt] Ivan Liutarevich vs [Alt] Marek Gengel OR [8] Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Dan Added OR Niklas Schell vs [Alt] Benedikt Henning OR [10] Daniel Cukierman



Il match deve ancora iniziare

ATP Troyes Constantin Bittoun Kouzmine [4] Constantin Bittoun Kouzmine [4] 6 6 Nikola Milojevic Nikola Milojevic 0 1 Vincitore: Bittoun Kouzmine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Bittoun Kouzmine 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 C. Bittoun Kouzmine 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 3-0 → 4-0 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 C. Bittoun Kouzmine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 C. Bittoun Kouzmine 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 C. Bittoun Kouzmine 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Bittoun Kouzmine 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [4] Constantin Bittoun Kouzminevs [PR] Nikola Milojevic

2. Thomas Deschamps vs [11] Mika Brunold



ATP Troyes Thomas Deschamps Thomas Deschamps 4 4 Mika Brunold [11] Mika Brunold [11] 6 6 Vincitore: Brunold Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Brunold 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Deschamps 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Brunold 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Deschamps 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Brunold 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Deschamps 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Brunold 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Deschamps 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Brunold 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 T. Deschamps 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Brunold 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 T. Deschamps 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Brunold 4-3 → 4-4 T. Deschamps 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Brunold 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Deschamps 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Brunold 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Deschamps 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Brunold 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Deschamps 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [6] Franco Roncadelli vs Maxence Beauge



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Jakub Paul OR [Alt] Luca Castelnuovo vs Thomas Deschamps OR [11] Mika Brunold



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Arthur Bonnaud vs [12] Lucas Bouquet



ATP Troyes Arthur Bonnaud Arthur Bonnaud 2 1 Lucas Bouquet [12] Lucas Bouquet [12] 6 6 Vincitore: Bouquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Bouquet 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 A. Bonnaud 0-15 0-30 df 0-40 df 1-4 → 1-5 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-4 → 1-4 A. Bonnaud 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Bonnaud 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bonnaud 15-0 30-40 2-5 → 2-6 L. Bouquet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Bonnaud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Bonnaud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 L. Bouquet 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Bonnaud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [3] Jakub Paul vs [Alt] Luca Castelnuovo



ATP Troyes Jakub Paul [3] Jakub Paul [3] 3 7 7 Luca Castelnuovo Luca Castelnuovo 6 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Castelnuovo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 L. Castelnuovo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Castelnuovo 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Castelnuovo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 L. Castelnuovo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Castelnuovo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Castelnuovo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Paul 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Castelnuovo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Castelnuovo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Castelnuovo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Castelnuovo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Castelnuovo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paul 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Castelnuovo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 L. Castelnuovo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 J. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 L. Castelnuovo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Paul 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 L. Castelnuovo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Castelnuovo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [4] Constantin Bittoun Kouzmine OR [PR] Nikola Milojevic vs Arthur Bonnaud OR [12] Lucas Bouquet



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Damien Wenger vs [8] Olaf Pieczkowski



ATP Troyes Damien Wenger [1] • Damien Wenger [1] 15 6 0 Olaf Pieczkowski [8] Olaf Pieczkowski [8] 30 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Wenger 0-15 0-30 15-30 0-2 O. Pieczkowski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Wenger 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 D. Wenger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Wenger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 O. Pieczkowski 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Wenger 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Wenger 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 O. Pieczkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 D. Wenger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Wenger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 O. Pieczkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [2] Evgeny Karlovskiy vs [7] Alex Barrena



ATP Troyes Evgeny Karlovskiy [2] Evgeny Karlovskiy [2] 7 6 Alex Barrena [7] Alex Barrena [7] 5 3 Vincitore: Karlovskiy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Barrena 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Barrena 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Barrena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Barrena 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Barrena 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Barrena 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Barrena 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Barrena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Barrena 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Barrena 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [5] Carlos Gimeno Valero vs [10] Neil Oberleitner



ATP Troyes Carlos Gimeno Valero [5] Carlos Gimeno Valero [5] 0 0 Neil Oberleitner [10] Neil Oberleitner [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

– CHALLENGER Bloomfield Hills (USA) 🇺🇸 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Bruno Kuzuharavs [8] Christian Langmo

2. [4] Stefan Kozlov vs [12] William Grant



Il match deve ancora iniziare

3. Ethan Quinn vs Ozan Baris



Il match deve ancora iniziare

4. [1] J.J. Wolf vs [WC] Andres Martin (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Ernesto Escobedo vs Matt Kuhar



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Ryan Seggerman vs [7] Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

3. Philip Sekulic vs [2] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

4. James Trotter vs [WC] Learner Tien



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Kaichi Uchida vs [11] Enzo Wallart



Il match deve ancora iniziare

2. Lorenzo Claverie vs [10] Quinn Vandecasteele



Il match deve ancora iniziare

3. Tung-Lin Wu vs [7] Tristan Boyer



Il match deve ancora iniziare

4. Yuta Shimizu vs Micah Braswell



Il match deve ancora iniziare