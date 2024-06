Due forfait a Wimbledon: Davidovich Fokina e Koepfer si ritirano, entrano due lucky loser. Cambia l’avversario di Fognini (con il tabellone aggiornato)

Il torneo di Wimbledon ha subito due importanti cambiamenti all’ultimo minuto nel tabellone maschile. Alejandro Davidovich Fokina e Dominik Koepfer hanno annunciato il loro ritiro dal torneo, aprendo le porte a due lucky loser.

Al posto di Davidovich Fokina entrerà in tabellone Giovanni Mpetshi Perricard. Il giovane lucky loser francese avrà l’opportunità di mettersi in mostra contro Sebastian Korda, in quello che si preannuncia come un match interessante.

Dominik Koepfer verrà invece sostituito da Luca Van Assche. Il talentuoso giocatore francese si troverà di fronte a Fabio Fognini in un incontro che promette divertimento. Per l’esperto italiano, questo cambiamento dell’ultimo minuto potrebbe rappresentare sia un’opportunità che una sfida imprevista.

Md

(1) J. Sinner vs Y. Hanfmann

M. Berrettini vs M. Fucsovics

S. Nagal vs M. Kecmanovic

P. Carreno Busta vs (27) T. Griekspoor

(19) N. Jarry vs D. Shapovalov

D. Altmaier vs A. Fery

L. Harris vs A. Michelsen

M. Bellucci vs (14) B. Shelton

(10) G. Dimitrov vs D. Lajovic

C. Garin vs J. Shang

S. Wawrinka vs C. Broom

G. Monfils vs (22) A. Mannarino

(32) Z. Zhang vs M. Janvier

J. Struff vs F. Marozsan

A. Muller vs H. Gaston

A. Kovacevic vs (5) D. Medvedev

(3) C. Alcaraz vs M. Lajal

A. Vukic vs S. Ofner

B. Coric vs F. Meligeni Alves

M. Arnaldi vs (29) F. Tiafoe

(18) S. Baez vs B. Nakashima

P. Kotov vs J. Thompson

B. van de Zandschulp vs L. Broady

A. Shevchenko vs (16) U. Humbert

(12) T. Paul vs P. Martinez

O. Virtanen vs M. Purcell

Z. Bergs vs A. Cazaux

J. Mensik vs (23) A. Bublik

(31) M. Navone vs L. Sonego

R. Bautista Agut vs M. Marterer

L. Van Assche vs F. Fognini

A. Bolt vs (8) C. Ruud

(6) A. Rublev vs F. Comesana

F. Coria vs A. Walton

L. Darderi vs J. Choinski

C. Lestienne vs (25) L. Musetti

(20) S. Korda vs G. Mpetshi Perricard

Y. Nishioka vs N. Borges

E. Ruusuvuori vs M. McDonald

T. Daniel vs (11) S. Tsitsipas

(13) T. Fritz vs C. O’Connell

K. Nishikori vs A. Rinderknech

F. Cobolli vs R. Hijikata

D. Evans vs (24) A. Tabilo

(28) J. Draper vs E. Ymer

C. Norrie vs F. Diaz Acosta

H. Searle vs M. Giron

R. Carballes Baena vs (4) A. Zverev

(7) H. Hurkacz vs R. Albot

A. Fils vs D. Stricker

A. Murray vs T. Machac

R. Safiullin vs (26) F. Cerundolo

(17) F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis

L. Pouille vs L. Djere

J. Munar vs B. Harris

J. Duckworth vs (9) A. de Minaur

(15) H. Rune vs S. Kwon

P. Jubb vs T. Seyboth Wild

Q. Halys vs C. Eubanks

A. Karatsev vs (21) K. Khachanov

(30) T. Etcheverry vs L. Nardi

A. Popyrin vs T. Monteiro

J. Fearnley vs A. Moro Canas

V. Kopriva vs (2) N. Djokovic