Challenger Modena: Il Tabellone Principale e di qualificazione con il programma di domani. 27 azzurri tra Md e Quali

Challenger Modena – Tabellone Principale – terra

(1) Albert Ramos-Vinolas vs (Alt) Giovanni Fonio

(Alt) Remy Bertola vs Stefano Travaglia

Bernabe Zapata Miralles vs Qualifier

Federico Agustin Gomez vs (6) Benoit Paire

(4) Matteo Gigante vs Aziz Dougaz

(Alt) Raul Brancaccio vs (WC) Jacopo Berrettini

(Alt) Francesco Forti vs (WC) Gabriele Piraino

Qualifier vs (5) Andrea Pellegrino

(8) Oriol Roca Batalla vs Samuel Vincent Ruggeri

Qualifier vs Enrico Dalla Valle

(WC) Federico Arnaboldi vs Qualifier

Qualifier vs (3) Titouan Droguet

(7) Juan Pablo Varillas vs Dino Prizmic

Qualifier vs Chun-Hsin Tseng

Gonzalo Bueno vs Kyrian Jacquet

Andrea Collarini vs (2) Thiago Agustin Tirante

(1) August Holmgrenvs Bye(Alt) Carlo Alberto Caniatovs (8) Yanki Erel

(2) Marco Cecchinato vs (WC) Luca Parenti

Matthew Christopher Romios vs (12) Rubin Statham

(3) Alessandro Giannessi vs (WC) Mariano Tammaro

Federico Bondioli vs (9) Luca Giacomini

(4) Giovanni Oradini vs (WC) Ludovico Vaccari

Lucio Carnevalle vs (11) Alessandro Pecci

(5) Marcello Serafini vs (Alt) Leonardo Taddia

(Alt) Ivan Sabanov vs (7) Daniel Merida

(6) Federico Gaio vs (WC) Alessandro Dragoni

(Alt) Filippo Romano vs (10) Luca Castagnola

Court 4 – ore 10:00

Federico Gaio vs Alessandro Dragoni

Marcello Serafini vs Leonardo Taddia

Giovanni Oradini vs Ludovico Vaccari

Lucio Carnevalle vs Alessandro Pecci

Court 3 – ore 10:00

Matthew Christopher Romios vs Rubin Statham

Ivan Sabanov vs Daniel Merida

Carlo Alberto Caniato vs Yanki Erel