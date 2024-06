Paolini avanza ai quarti a Eastbourne: Mertens si ritira

Jasmine Paolini continua il suo ottimo momento di forma e approda ai quarti di finale del “Rothesay International”, torneo WTA 500 in corso sui prati di Eastbourne, ultimo appuntamento prima di Wimbledon.

La 28enne di Bagni di Lucca, numero 7 del ranking mondiale e terza testa di serie del torneo, ha superato la belga Elise Mertens, numero 33 WTA, in un match interrotto prematuramente. Mertens si è ritirata alla fine del primo set, quando il punteggio era di 5-2 in favore dell’italiana, dopo soli 33 minuti di gioco.

Per Paolini si tratta dell’esordio stagionale sull’erba, superficie su cui cerca di affinare la preparazione in vista di Wimbledon. L’azzurra arriva a questo torneo forte della splendida finale raggiunta al Roland Garros, risultato che le ha permesso di entrare nell’élite mondiale del tennis femminile, diventando la quinta italiana di sempre a raggiungere la top 10.

Nei quarti di finale, in programma giovedì, Paolini affronterà la britannica Katie Boulter, numero 32 del ranking e specialista del tennis su erba. Boulter ha conquistato due dei suoi tre trofei nel circuito maggiore proprio su questa superficie (Nottingham 2023 e 2024). Nei precedenti, la 27enne di Leicester è in vantaggio per 2-1 sull’azzurra.

Purtroppo, non altrettanto fortunata è stata l’avventura di Paolini nel torneo di doppio. In coppia con Sara Errani, quarta testa di serie, è stata eliminata al primo turno dalla coppia formata dall’americana Asia Muhammad e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi, con il punteggio di 3-6, 6-4, 11-9, dopo aver mancato un match point nel super tie-break.

WTA Eastbourne Elise Mertens Elise Mertens 0 2 Jasmine Paolini [3] • Jasmine Paolini [3] 0 5 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jasmine Paolini 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi