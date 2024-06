Coria spiega l’esclusione di Zeballos dalle Olimpiadi, Djokovic si prepara per Wimbledon e vince un set con Tiafoe

È stata la domanda da un milione di dollari, quella che tutti si sono posti in questi giorni da quando è uscita la notizia della mancata convocazione di Horacio Zeballos per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come è possibile che l’AAT non conti sul doppista numero 1 del paese per questo evento? Poche ore fa, in una conferenza stampa con il capitano Guillermo Coria, abbiamo finalmente avuto una risposta.

“I ragazzi sapevano da mesi quali fossero le condizioni. Le spiegazioni le ho date ai giocatori e agli allenatori, per chiarire le cose. Non è stato facile. Purtroppo Horacio non ha potuto essere presente in due importanti serie di Coppa Davis, quando Molteni è entrato contro la Finlandia (nel febbraio 2023) per giocare con Machi (González). In Davis questa coppia sta rispondendo molto bene e lo confermano nel circuito. Al momento di decidere, ci si inclina verso ciò di cui si è convinti sia il meglio per il paese. Siamo convinti che siano i migliori che possiamo portare”, ha confermato ‘el Mago’ in dichiarazioni a LA NACIÓN.

Nel frattempo, Novak Djokovic accelera la sua preparazione in vista di Wimbledon 2024 e tutto indica che sarà pronto per competere nel Grand Slam britannico. Nella sessione di allenamento tenuta con Frances Tiafoe, è trapelato che il serbo è uscito vincitore con un punteggio di 7-6 (5), prova inconfutabile delle buone sensazioni di Novak.





Francesco Paolo Villarico