Cobolli vince sull’erba di Eastbourne: prima vittoria in carriera su questa superficie. Sonego supera Searle all’esordio a Eastbourne

Flavio Cobolli conquista la sua prima vittoria in carriera sull’erba, superando il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 7-5 nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. Il giovane tennista romano, dopo le ottime prestazioni contro Struff a Stoccarda e Hurkacz a Halle, trova finalmente il successo sulla superficie verde.

La partita è iniziata in modo equilibrato, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Cobolli è riuscito a strappare il break nel primo set grazie a un bel dritto in diagonale e a un doppio fallo di Rinderknech. Nonostante un passaggio a vuoto sul 5-3, l’azzurro ha chiuso il set 6-4 con un recupero eccezionale su una palla corta dell’avversario.

Nel secondo set, Rinderknech è partito forte piazzando il break, ma Cobolli ha reagito immediatamente con due splendidi passanti consecutivi. L’equilibrio è proseguito fino al 5-5, quando il romano ha annullato una palla break con un dritto vincente. Nel game decisivo, Cobolli ha approfittato di un errore e di un doppio fallo del francese per chiudere l’incontro sul 7-5.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Cobolli, che dimostra di poter essere competitivo anche su una superficie ostica come l’erba. Al secondo turno, l’italiano affronterà il lucky loser inglese Gilles Hussey, vincitore su Mariano Navone.

Il successo di Cobolli è un segnale positivo per il tennis italiano in vista di Wimbledon, confermando la crescita dei giovani azzurri anche sulle superfici più veloci. L’ATP 250 di Eastbourne si rivela quindi un’ottima occasione per Flavio di acquisire fiducia e continuare il suo percorso di crescita nel circuito maggiore.

ATP Eastbourne Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 4 5 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego, numero 57 del ranking ATP, ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel torneo ATP 250 di Eastbourne. L’italiano ha superato agevolmente il giovane lucky loser britannico Henry Searle, numero 568 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-2.

Sonego, finalista nell’edizione del 2021 dove fu sconfitto al tie-break del set decisivo dall’australiano De Minaur, ha mostrato una prestazione solida contro il 18enne Searle, campione in carica di Wimbledon junior. Il britannico, che ha preso il posto dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 36 ATP e ottava testa di serie) nel tabellone principale, non è riuscito a contrastare l’esperienza e il gioco del torinese.

Il tennista italiano è uno dei tre ex finalisti presenti nel tabellone di quest’anno, insieme ad Alex De Minaur e alla testa di serie numero 1 Taylor Fritz, vincitore dell’edizione 2022 e attuale numero 13 del mondo.

Nel prossimo turno, Sonego affronterà l’australiano Max Purcell, numero 94 ATP, in un match che evoca bei ricordi per l’azzurro. I due si sono infatti già affrontati proprio a Eastbourne nel 2021, con Sonego che uscì vittorioso da quell’incontro.

ATP Eastbourne Henry Searle Henry Searle 3 2 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Searle 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Searle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Searle 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6





Francesco Paolo Villarico