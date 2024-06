Rafter ha ricreato una piccola foresta nella sua proprietà in difesa di koala e altri animali a rischio

Nel pieno della stagione di tennis su erba impossibile non ripensare ai grandi del serve and volley, stile di gioco magnifico purtroppo andato perso con i cambiamenti attraversati dallo sport, tra materiali hi-tech, palle e superfici che hanno rivoluzionato il gioco e reso quello di forte pressione da fondo campo dominante. Uno degli ultimi attori del servizio e volée è stato Pat Rafter, australiano due volte campione a US Open e due volte finalista a Wimbledon, sconfitto da Sampras nel 2000 e da Ivanisevic nel 2001, in quella che potremmo definire come l’ultima “vera” finale dei Championships sull’erba classica e tra due attaccanti, visto che dal 2002 le condizioni sono cambiate e il S&V è andato progressivamente a scomparire.

Di Rafter si sono un po’ perse le tracce per quanto riguarda il tennis: non è attivo da anni sul tour, dopo un periodo da capitano di Davis per l’Australia. Si è appassionato al Padel, tanto da giocare regolarmente nel suo paese con qualche tappa in vari circuiti, come la presenza ai Campionati mondiali di senior in Spagna (nella categoria maschile 50-54).

Pat è stato intervistato dal media nazionale News Corp, non per rievocare i suoi trascorsi sportivi o per un parere sull’attualità tennistica, ma per motivi… ecologici. Infatti il campione del Queensland nella sua tenuta nell’entroterra di Byron Bay è molto impegnato nella ricostruzione dell’habitat naturale di quell’area, colpita come molte altre dai devastanti incendi delle torride estate australiane. Per questo Rafter negli anni insieme al supporto della sua famiglia ha piantato circa 7500 piante e alberi autoctoni, per rinverdire la sua proprietà di 26 ettari, e ha anche piantato oltre 10.000 alberi di eucalipto nel tentativo di creare un corridoio e piccolo santuario per i koala, specie purtroppo entrata in quelle a rischio estinzione.

“Adoro lavorare la terra e quest’attività ormai occupa gran parte del mio tempo”, afferma Pat. “Per noi è molto importante riportare la proprietà a quello che era una volta, e lo stiamo facendo in segmenti. Vedere tornare animali come echidna, bandicoot e wallaby delle paludi è splendido”.

Un lavoro costante, insieme alla mogie Lara e l’aiuto dei figli – Joshua, 21 anni, e India, 18 – che non vivono più con i genitori ma tornano volentieri quando possono per dare il proprio contributo. Non possiamo che applaudire l’iniziativa di Rafter, bravo!

Marco Mazzoni