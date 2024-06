Djokovic oggi sbarca a Wimbledon per testare il ginocchio

Novak Djokovic farà il possibile per giocare l’edizione 2024 dei Championships di Wimbledon, ma solo dopo aver testato la condizione del ginocchio operato a Parigi dopo il ritiro a Roland Garros deciderà se rischiare o meno. Dall’Inghilterra confermano che il serbo sbarcherà oggi a Londra, 17 giorni dopo l’operazione al menisco mediale lesionato durante dell’incontro sulla terra parigina contro Francisco Cerundolo, deciso a darsi una chance di giocare allenandosi all’All England Club.

Sembra incredibile che possa essersi già rimesso da un infortunio così serio e sia abbastanza “stabile” da poter giocare match competitivi sulla distanza di tre set su cinque su di una superficie assai insidiosa come l’erba, ma nei giorni scorsi sui social il serbo ha pubblicato due video che lo riprendevano in allenamento. Il primo lo mostrava mentre utilizzava una cyclette e una macchina per sollevare le gambe in palestra, mentre il secondo, pubblicato giovedì, lo seguiva mentre correva, scambiava e serviva in campo. “Continuiamo a costruire giorno dopo giorno”, il messaggio ai suoi 14,6 milioni di follower.

Già in passato il fisico di Djokovic ha mostrato sorprendenti capacità di recupero da infortuni e resistenza, come l’aver disputato – e vinto! – un’edizione degli Australian Open con uno strappo muscolare. C’è un precedente che fa sperare Novak: tre anni fa, Taylor Fritz riuscì a raggiungere il terzo turno a Wimbledon dopo un’operazione simile sofferta al ginocchio destro durante Roland Garros; ebbe qualche giorno in più rispetto a Djokovic per recuperare, ma non molti.

Non resta che attendere l’esito degli allenamenti del n.2 del mondo e la sua decisione sul partecipare o meno allo Slam sui prati. Sarà importantissima in ottica tabellone e teste di serie: infatti nel ranking di oggi, Carlos Alcaraz con i punti non difesi al Queen’s è scivolato al terzo posto nel ranking, sorpassato proprio da Novak, e quindi in caso di partecipazione a Wimbledon di Djokovic, lo spagnolo sarebbe terza testa di serie, potenzialmente anche sulla strada di Jannik Sinner in semifinale. Al contrario se Djokovic deciderà di non giocare, Carlos e Jannik potrebbero affrontarsi a Wimbledon solo in finale.

Mario Cecchi