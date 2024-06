ATP 500 Queen’s: Lorenzo Musetti firma la miglior partita sull’erba della carriera: battuto De Minaur in rimonta. Matteo Arnaldi brilla all’esordio battuto Humbert in rimonta annullando una palla match

Signore e signori, oggi abbiamo assistito a qualcosa di spettacolare sui campi in erba di Londra. Il nostro Lorenzo Musetti ha tirato fuori dal cilindro la miglior partita della sua carriera su questa superficie, rimontando come un vero mago contro il numero due del tabellone, Alex de Minaur. Il risultato finale? 1-6, 6-4, 6-2 per il nostro azzurro, in una partita che sembrava ormai persa!

Partiamo dall’inizio: Musetti era sotto 6-1, 1-0 e palla del 2-0, con De Minaur che sembrava inarrestabile. Ma il nostro Lorenzo non si è perso d’animo e ha iniziato a tirare fuori dal suo arsenale tutto il suo talento. Slice, palle corte, discese a rete… Musetti ha messo in campo una varietà di colpi da far invidia a un artista!

Nel primo set, però, il copione era stato ben diverso. Tre break nei primi tre turni di battuta, con il nostro azzurro che faceva fatica a tenere il servizio. De Minaur, invece, sembrava un muro invalicabile. Risultato? Un pesante 6-1 per l’australiano.

Ma ecco che arriva il secondo set e Musetti si trasforma. Annulla due palle break con coraggio e si prende il break sul 2-2 con uno splendido rovescio. Da lì in poi, il nostro Lorenzo non si guarda più indietro. Tiene il servizio, annulla altre chance a De Minaur e si prende il set per 6-4. Che rimonta!

Il terzo set? Un vero e proprio show del nostro Musetti! L’azzurro diventa padrone del campo, fa impazzire De Minaur con le sue variazioni e si porta sul 5-1 in un batter d’occhio. E poi, come un vero showman, chiude il match con autorità, andando a prendersi i punti senza aspettare.

I numeri parlano chiaro: otto palle break annullate su dodici, quattro sfruttate su quattro, sette ace e 25 vincenti. Musetti ha giocato una partita da incorniciare, dimostrando di poter battere anche i top 10 sull’erba. E adesso? Al secondo turno ci aspetta uno tra Evans e Nakashima, ma dopo questa prestazione, il nostro Lorenzo può sognare in grande!

Insomma, oggi Musetti ci ha regalato una vera e propria magia sull’erba di Londra. Una rimonta da applausi, una prestazione da campione. E chissà che questo non sia solo l’inizio di una stagione straordinaria per il nostro azzurro. Londra chiama, Musetti risponde: lo spettacolo è appena iniziato!

ATP London / Queen's Club Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 1 6 6 Alex de Minaur [2] Alex de Minaur [2] 6 4 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Musetti 15-0 ace 15-15 40-15 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 30-0 1-4 → 1-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Lorenzo Musetti 🇦🇺 Alex De Minaur Punteggio servizio 234 243 Ace 7 0 Doppi falli 3 2 Percentuale prime di servizio 60% (61/102) 54% (35/65) Punti vinti con la prima 72% (44/61) 83% (29/35) Punti vinti con la seconda 32% (13/41) 40% (12/30) Palle break salvate 67% (8/12) 0% (0/4) Giochi di servizio giocati 13 12 Punteggio risposta 210 160 Punti vinti in risposta sulla prima 17% (6/35) 28% (17/61) Punti vinti in risposta sulla seconda 60% (18/30) 68% (28/41) Palle break convertite 100% (4/4) 33% (4/12) Giochi di risposta giocati 12 13 Punti vinti a rete 48% (15/31) 84% (31/37) Vincenti 24 20 Errori non forzati 8 12 Punti vinti al servizio 56% (57/102) 63% (41/65) Punti vinti in risposta 37% (24/65) 44% (45/102) Punti totali vinti 49% (81/167) 51% (86/167) Velocità massima servizio 215 km/h 213 km/h Velocità media prima di servizio 194 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 163 km/h

ha debuttato con una vittoria al prestigioso ATP 500 del Queen’s, a Londra. L’azzurro ha superato in rimonta il francese, numero 1 di Francia, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6(6) dopo una battaglia di due ore e undici minuti.Arnaldi, originario di Sanremo, ha dimostrato grande coraggio e determinazione nel tie-break decisivo, risalendo da una situazione di svantaggio e annullando un match point sul servizio di Humbert sul 6-5. Alla prima occasione utile, l’italiano ha chiuso la partita, guadagnandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà l’australiano, avversario sulla carta più abbordabile dopo il ritiro di Tiafoe al terzo set nel match di primo turno.

Il primo set è iniziato in salita per Arnaldi, che ha perso il primo turno di battuta ritrovandosi sotto 3-0 dopo un parziale di 12 punti a 2 a favore di Humbert. Nonostante tre palle break sul 5-3, l’azzurro non è riuscito a rientrare nel set e il francese ha chiuso il parziale per 6-3 in 34 minuti.

Nel secondo set, però, è arrivata la reazione di Arnaldi. L’italiano si è portato subito avanti di un break sul 2-0 e ha approfittato della rottura prolungata di Humbert al servizio per scappare sul 5-0 con due break di vantaggio. Nonostante il francese sia riuscito a muovere il punteggio sul 5-1, Arnaldi ha chiuso il set per 6-1 in 28 minuti.

Il terzo set ha visto un sostanziale equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno avuto occasioni di break. Sul 4-3 per Humbert, Arnaldi ha salvato due palle break e ha pareggiato i conti sul 4-4. Il set si è protratto fino al tie-break, dove il francese è andato avanti di un mini-break sul 3-2, ma Arnaldi è stato bravo a rientrare immediatamente e a girare sul 3-3. Humbert ha avuto un match point sul suo servizio sul 6-5, ma non è riuscito a sfruttarlo, perdendo due punti consecutivi. Arnaldi ne ha approfittato, chiudendo il match con il punteggio di 7-6(6) dopo un’ora e dieci minuti di gioco nel terzo set.

La vittoria di Matteo Arnaldi al Queen’s rappresenta un risultato di grande prestigio per il giovane tennista italiano, che si conferma come una delle promesse più interessanti del panorama tennistico nazionale. L’azzurro ha dimostrato carattere, tenacia e qualità tecnica, riuscendo a ribaltare una partita che sembrava compromessa contro un avversario esperto come Humbert.

Ora, al secondo turno, Arnaldi avrà l’opportunità di proseguire il suo cammino nel torneo londinese e di guadagnare ulteriore fiducia in vista degli appuntamenti futuri.

ATP London / Queen's Club Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 6 7 Ugo Humbert [8] Ugo Humbert [8] 6 1 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* df 7*-6 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Matteo Arnaldi 🇫🇷 Ugo Humbert Punteggio servizio 285 285 Ace 9 5 Doppi falli 6 1 Percentuale prime di servizio 54% (49/90) 64% (55/86) Punti vinti con la prima 76% (37/49) 73% (40/55) Punti vinti con la seconda 61% (25/41) 61% (19/31) Palle break salvate 80% (4/5) 67% (4/6) Giochi di servizio giocati 14 14 Punteggio risposta 114 91 Punti vinti in risposta sulla prima 27% (15/55) 24% (12/49) Punti vinti in risposta sulla seconda 39% (12/31) 39% (16/41) Palle break convertite 33% (2/6) 20% (1/5) Giochi di risposta giocati 14 14 Punti vinti a rete 67% (14/21) 69% (25/36) Vincenti 36 33 Errori non forzati 10 7 Punti vinti al servizio 69% (62/90) 69% (59/86) Punti vinti in risposta 31% (27/86) 31% (28/90) Punti totali vinti 51% (89/176) 49% (87/176) Velocità massima servizio 206 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 179 km/h 192 km/h Velocità media seconda di servizio 154 km/h 157 km/h





Francesco Paolo Villarico