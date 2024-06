Italiani a Parigi 2024: 10 in totale tra uomini e donne

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani. Questi i 10 tennisti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024, in scena sulla terra battuta di Roland Garros. L’annuncio viene dalla Federtennis.

– Nel singolare maschile, avremo quattro giocatori: Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi.

– Nel doppio maschile, due coppie: Sinner – Musetti e Bolelli – Vavassori

– Nel singolare femminile, giocheranno con la maglia azzurra Paolini, Cocciaretto e Bronzetti

– Nel doppio femminile, Errani – Paolini e Cocciaretto – Bronzetti.

Pertanto Sinner e Musetti tra gli uomini, Paolini, Cocciaretto e Bronzetti tra le ragazze giocheranno sia nel torneo di singolare che di doppio.

Sarà l’esordio nel torneo Olimpico per Sinner, Arnaldi e Darderi; Musetti invece ha già preso parte del torneo di Tokyo 2021, uscendo al primo turno sia in singolare che in doppio. Sarà invece la seconda presenza per Bolelli, insieme all’esordiente Vavassori. Per la veterana Sara Errani quella di Parigi sarà la quinta presenza ai Giochi, in coppia con Paolini (alla sua seconda partecipazione alla rassegna a cinque cerchi). Esordio invece per altre due italiani, Cocciaretto e Bronzetti.

