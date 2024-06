Berrettini vola ai quarti di finale a Stoccarda: “Felice del mio rendimento sull’erba” (Video)

Matteo Berrettini continua la sua marcia sull’erba di Stoccarda. Il tennista romano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP 250 tedesco, battendo in due set il canadese Denis Shapovalov, in un match che ha messo di fronte due giocatori reduci da un periodo difficile a causa di diversi infortuni.

Dopo la vittoria, Berrettini ha commentato: “Entrambi torniamo dopo aver avuto diversi infortuni, per questo credo che lui presto riuscirà a rientrare nella top 20 ed è quello che gli auguro, così come spero di farlo anche io. È stato un ottimo test comunque e sono felice di essere ai quarti. Cerco di concentrarmi molto sul mio servizio, qui è ancora più importante, così come cerco di usare molto il rovescio in slice, sono felice che oggi abbia funzionato”.

L’italiano ha dimostrato ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio sull’erba, superficie sulla quale ha già ottenuto risultati straordinari in passato.

L’intervistatore ha fatto notare a Matteo che questo è il settimo quarto di finale raggiunto in carriera su questa superficie e che, nei sei precedenti, Berrettini è sempre approdato in semifinale, vincendo tutti i quarti di finale disputati.

A questa osservazione, il tennista azzurro ha risposto con la sua consueta simpatia: “In Italia solitamente per augurare buona fortuna facciamo qualcosa che non posso fare qui ora” (sorridendo).

Berrettini sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un periodo complicato, durante il quale ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. La vittoria contro Shapovalov, altro giocatore di grande talento ma anch’egli reduce da un momento difficile, è un segnale incoraggiante per il romano, che ora punta a confermarsi ai quarti di finale per mantenere intatta la sua striscia di successi in questa fase dei tornei sull’erba.

Con la sua potenza al servizio e la capacità di variare il gioco con il rovescio in slice, Berrettini si candida a essere uno dei protagonisti della stagione sull’erba.





Francesco Paolo Villarico