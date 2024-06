Da Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Nagal non si ferma più. Rimontato Giannessi “Ci tenevo ad essere qui, il segreto è divertirsi”

Agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è tempo di ottavi di finale. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia inizia ad entrare nel vivo. Dopo aver superato in due set Nerman Fatic all’esordio, la testa di serie numero 6 Sumit Nagal si è reso autore di una grande rimonta per battere sul Campo Centrale, Alessandro Giannessi con il punteggio di 0-6 7-5 7-6(5) dopo 2 ore e 49 minuti di battaglia. Per il tennista indiano si tratta della settima vittoria consecutiva dopo il titolo conquistato la scora settimana nel Challenger di Heilbronn, in Germania. Nel pomeriggio è arrivata la pioggia ad interrompere il programma con la sospensione dopo un solo game del match tra la testa di serie numero 2, Laslo Djere e Jesper De Jong.

Nagal, che lotta per difendere l’imbattibilità – Era andato ad un passo dalla sconfitta dopo un inizio difficile contro il qualificato azzurro Alessandro Giannessi, che aveva conquistato il primo set per 6-0 e poi assaporato l’impresa quando ha servito per il match sul 5-4 nel secondo. La reazione di Sumit Nagal è però arrivata proprio nel decimo gioco: riuscendo a capitalizzare il break, la testa di serie numero 6 ha ritrovato fiducia e alla fine l’ha spuntata al tie-break del terzo. “Ho provato a rimanere attaccato alla partita fino all’ultimo punto, anche se le sensazioni all’inizio non erano per niente buone – le parole dell’indiano –. Venire da tanti match vinti sicuramente mi ha aiutato mentalmente, ero consapevole di poterla ribaltare”. Con quello agli ottavi di finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup diventano infatti sette i successi consecutivi del numero 77 del mondo, che è reduce dal suo sesto trionfo Challenger conquistato la scorsa settimana a Heilbronn: “Sono arrivato a Perugia senza la possibilità di riposare tanto, ma ci tenevo ad esserci. La verità è che mi piace viaggiare e in campo mi diverto. Giocare a tennis è quello che amo fare e giocare partite mi rende felice. Negli ultimi due anni il mio approccio mentale è cambiato e sicuramente è questa la differenza principale rispetto al passato”. Ai quarti di finale, Nagal affronterà il vincitore della sfida tra la testa di serie numero 3 Borna Coric e Maks Kasnikowski, in programma nella sessione serale.

Sette azzurri a caccia dei quarti – La giornata di giovedì nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sarà più che mai all’insegna dei colori azzurri. Saranno ben sette gli italiani che proveranno a conquistare l’accesso ai quarti di finale, con la certezza di averne già tre al prossimo turno. Si disputeranno infatti i derby tra Matteo Gigante e Fabio Fognini, tra Francesco Passaro e Franco Agamenone e quello tra Luciano Darderi e Andrea Pellegrino. Toccherà poi a Stefano Travaglia, impegnato nella sfida con la testa di serie numero 4, il tedesco Daniel Altmaier.

Risultati di mercoledì 12 giugno

Ottavi di finale

Sumit Nagal (6) b. Alessandro Giannessi (Q) 0-6 7-5 7-6(5)