Challenger Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Vincent Ruggeri elimina Carreno Busta. Avanza Jacopo Berrettini

Si apre il sipario sugli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia ha preso ufficialmente il via con i primi match di qualificazione. Subito tanto spettacolo e grande presenza sugli spalti nella giornata che ha inaugurato la rassegna. Convincono al debutto Jacopo Berrettini, vittorioso per 6-3 6-2 su Marcello Serafini, così come Marco Cecchinato e Gianluca Mager, che hanno rispettivamente eliminato Luca Fantini ed Alex Barrena. Out invece l’ex Top 10 e vincitore a Perugia nel 2015, Pablo Carreno Busta, sconfitto dalla testa di serie n. 1 delle qualificazioni Samuel Vincent Ruggeri. Nella giornata di lunedì 10 giugno partirà anche il main draw e saranno dieci gli azzurri nel secondo turno del tabellone cadetto che proveranno a raggiungerlo. Attesa per l’esordio di Giulio Zeppieri, che chiuderà il programma sul Centrale contro Borna Coric, e per il beniamino di casa Francesco Passaro, impegnato con il dominicano Nick Hardt.

Buona la prima per Berrettini – Sotto gli occhi attenti di papà Luca e mamma Claudia, Jacopo Berrettini ha iniziato con il piede giusto la sua avventura agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Al debutto nel torneo organizzato da Mef Tennis Events, in programma fino al 16 giugno sui campi del Tennis Club Perugia, il tennista romano ha superato la testa di serie n. 10 delle qualificazioni Marcello Serafini con il punteggio di 6-3 6-2. Un risultato che è sintomo di una fiducia ritrovata per il n. 540 della classifica ATP, che a maggio ha disputato la finale nel Challenger di Francavilla e ad aprile la semifinale in quel di Barletta. “Ho giocato un bellissimo match, molto solido sia al servizio che da fondo – ha detto Jacopo –. Credo che il mio avversario non abbia disputato la sua miglior partita, ma io ho avuto il merito di sfruttare le mie chance. Sono molto felice di essere qui a Perugia, sono entrato all’ultimo nelle qualificazioni e giocherò al meglio tutte le mie carte”. Per un posto in main draw sarà sfida con Giovanni Fonio, ma la fiducia non manca e nemmeno il tennis: “Sto bene fisicamente e spero di continuare così. Vengo da tante settimane positive. Sono molto felice e spero di andare il più avanti possibile e di continuare a vincere partite importanti”.

A Vincent Ruggeri il match del giorno – L’attesissima sfida dal sapore di main draw è andata a Samuel Vincent Ruggeri. Numero 1 delle qualificazioni, l’azzurro si è imposto sulla wild card Pablo Carreno Busta con lo score di 6-4 7-6(4). Protagonista di una grande prova dopo una partenza difficile, il ventiduenne bergamasco ha gestito al meglio la pressione di trovarsi di fronte un ex Top 10 e, sostenuto dal pubblico di un Centrale gremito, ha staccato il pass per il secondo turno del tabellone cadetto. “All’inizio non mi sentivo tanto a mio agio, ma con il passare dei minuti sono riuscito a trovare il mio miglior tennis – le parole di Vincent Ruggeri al termine della partita –. Mi aiuta molto il fatto che le condizioni di gioco siano veloci, con servizio e dritto riesco a comandare bene e a vincere tanti punti diretti. Ringrazio il pubblico che mi ha aiutato a superare i momenti complicati”. Successi convincenti anche per il n. 2 delle qualificazioni Gianluca Mager, che avuto la meglio sull’argentino Alex Barrena per 6-4 6-4 e per Marco Cecchinato, che contro Luca Fantini ha chiuso la partita con il punteggio di 6-3 6-3. Dopo 3 ore e 36 minuti di battaglia, Giovanni Oradini ha vinto il derby con Gabriele Pennaforti per 7-5 3-6 6-3.

Passaro e Zeppieri, domani l’esordio – L’Italia sarà subito protagonista nella prima giornata dedicata ai match di tabellone principale con tre azzurri che andranno a caccia del secondo turno. Il favorito del pubblico Francesco Passaro, testa di serie n. 8, affronterà Nick Hardt sul Centrale non prima delle 18:00. Giulio Zeppieri in sessione serale, non prima delle 20:30, se la vedrà con la testa di serie n. 3 Borna Coric in un match che promette spettacolo. In campo anche Francesco Maestrelli, che troverà dall’altra parte della rete il polacco Maks Kasnikowski.

Aperta la biglietteria sul sito ufficiale – La biglietteria è aperta sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com

CHALLENGER UOMINI – SINGOLARE: Perugia (Italia) – Qualificazione, terra battuta

10:00 Arnaboldi F. 🇮🇹 – Cecchinato M. 🇮🇹

10:00 Fonio G. 🇮🇹 – Berrettini J. 🇮🇹

10:00 Mager G. 🇮🇹 – Bonadio R. 🇮🇹

11:30 Andreozzi G. 🇦🇷 – Oradini G. 🇮🇹

11:30 Vincent Ruggeri S. 🇮🇹 – Pacheco Mendez R. 🇲🇽

11:30 Weis A. 🇮🇹 – Giannessi A. 🇮🇹

CHALLENGER UOMINI – SINGOLARE: Perugia (Italia), terra battuta

15:00 Kasnikowski M. 🇵🇱 – Maestrelli F. 🇮🇹

15:00 Kuzmanov D. 🇧🇬 – Djere L. 🇷🇸

18:00 Hardt N. 🇩🇴 – Passaro F. 🇮🇹

20:30 Zeppieri G. 🇮🇹 – Coric B. 🇭🇷

Risultati domenica 9 giugno

1° turno qualificazioni

Samuel Vincent Ruggeri (1) b. Pablo Carreno Busta (WC) 6-4 7-6(4)

Gianluca Mager (2) b. Alex Barrena 6-4 6-4

Riccardo Bonadio (7) b. Pietro Lavoratori (WC) 6-0 6-1

Giovanni Fonio (3) b. Federico Bondioli (WC) 6-3 6-4

Jacopo Berrettini b. Marcello Serafini (10) 6-3 6-2

Guido Andreozzi (4) b. Ryan Nijboer 7-6(5) 6-3

Giovanni Oradini (12) b. Gabriele Pennaforti 7-5 3-6 6-3

Alexander Weis (5) b. Massimo Giunta 6-4 6-2

Alessandro Giannessi (9) b. Pietro Genovese 6-1 6-1

Federico Arnaboldi b. Moez Echargui (6) 7-6(5) 6-4

Marco Cecchinato (11) b. Luca Fantini 6-3 6-3