ATP-WTA 250 s-Hertogenbosch, ATP 250 Stoccarda, WTA 250 Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP e WTA 250 S-Hertogenbosch 🇳🇱 – TD Qualificazione, erba

ATP 's-Hertogenbosch Cristian Garin [4] Cristian Garin [4] 0 0 Gijs Brouwer Gijs Brouwer 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [4] Cristian Garinvs Gijs Brouwer

2. [WC] Robin Haase vs [7] Stefano Napolitano



3. A. Sasnovich vs T. Martincova



4. Eva Vedder vs E. Lys



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Elizabeth Mandlik vs [10] Zeynep Sonmez



WTA 'S-Hertogenbosch Elizabeth Mandlik [5] Elizabeth Mandlik [5] 0 0 Zeynep Sonmez [10] Zeynep Sonmez [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [4] Taylah Preston vs [9] Jessika Ponchet



3. L. Sun vs R. Montgomery



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3/WC] Zizou Bergs vs Tristan Schoolkate



ATP 's-Hertogenbosch Zizou Bergs [3] Zizou Bergs [3] 0 0 Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [2] McCartney Kessler vs [8] Dalma Galfi



3. Marc-Andrea Huesler vs Otto Virtanen (non prima ore: 14:00)



ATP 250 Stoccarda 🇩🇪 – TD Qualificazione, erba

ATP Stuttgart Max Hans Rehberg • Max Hans Rehberg 0 0 Benjamin Hassan [7] Benjamin Hassan [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Hans Rehberg 0-0

1. [WC] Max Hans Rehbergvs [7] Benjamin Hassan

2. [4] Richard Gasquet vs [6] Pierre-Hugues Herbert



3. [1] Giovanni Mpetshi Perricard OR [Alt] Vadym Ursu vs [WC] Max Hans Rehberg OR [7] Benjamin Hassan



Match Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Vadym Ursu



ATP Stuttgart Giovanni Mpetshi Perricard [1] • Giovanni Mpetshi Perricard [1] 30 3 Vadym Ursu Vadym Ursu 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Mpetshi Perricard 30-40 3-3

2. Matteo Martineau vs Maxime Cressy



3. [3] James Duckworth vs [8] Rudolf Molleker



(3) Rebecca Marinovs (12) Sonay Kartal

(1) Linda Fruhvirtova vs Samantha Murray Sharan



Court 2 – ore 12:00

Naiktha Bains vs Emily Appleton



(2) Alexandra Eala vs Ena Shibahara



Court 3 – ore 12:00

(5) Lucrezia Stefanini vs (7) Talia Gibson



(4) Kimberly Birrell vs (8) Destanee Aiava



WTA 125 Valencia 🇪🇸 – TD Qualificazione, terra battuta

🇨🇿 Salkova D. (Cze) – 🇪🇸 Cortez Llorca L. (Esp)

13:30

🇷🇺 Yashina E. (Wrl) – 🇪🇸 Guerrero Alvarez E. (Esp)



14:30

🇹🇭 Tararudee L. (Tha) – 🇦🇺 Mendez S. (Aus)



16:30

🇮🇹 Brancaccio N. (Ita) – 🇪🇸 Fita Boluda A. (Esp)



