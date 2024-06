ATP 250 s-Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Presenza di Luca Nardi

ATP 250 s-Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) de Minaur, Alex vs Bye

(WC) van Rijthoven, Tim vs Qualifier

Bautista Agut, Roberto vs Qualifier

(PR) Raonic, Milos vs (8) Thompson, Jordan

(3) Humbert, Ugo vs Bye

Fils, Arthur vs Cazaux, Arthur

Mensik, Jakub vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs (5) Mannarino, Adrian

(6) Griekspoor, Tallon vs Kecmanovic, Miomir

(WC) van de Zandschulp, Botic vs McDonald, Mackenzie

Purcell, Max vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (4) Khachanov, Karen

(7) Korda, Sebastian vs Qualifier

(WC) Goffin, David vs Nardi, Luca

Popyrin, Alexei vs Hijikata, Rinky

Bye vs (2) Paul, Tommy