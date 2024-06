Roland Garros: Il programma di Domenica 09 Giugno 2024. Alcaraz-Zverev vale il titolo: i bookie premiano lo spagnolo dopo il successo su Sinner. C’è in mattinata anche la finale del doppio con Errani-Paolini (Sondaggio)

Saranno Carlos Alcaraz e Alexandre Zverev a contendersi domenica pomeriggio sul “Philippe Chartrier” il Roland Garros, secondo Slam della stagione 2024. I due tennisti, entrambi capaci di vincere in rimonta le rispettive semifinali, non hanno mai trionfato a Parigi e arrivano per la prima volta all’atto finale. Per gli esperti c’è però poca storia in quota, con Alcaraz nettamente avanti a 1,33 sul trionfo di Zverev a 3,25, con il tedesco avanti però 5-4 nel computo dei precedenti, tra cui l’ unica sfida al Roland Garros di due anni fa. In quell’occasione il tedesco la spuntò in quattro parziali, opzione offerta questa volta a 8,40 mentre in pole c’è il successo per 3-0 a favore dell’iberico – come nell’ultimo US Open, dato a 2,80 volta la posta.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:30

Jasmine Paolini / Sara Errani vs Katerina Siniakova / Coco Gauff

Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz (non prima ore 14:30)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00

Henri Leconte / Guy Forget vs Cedric Pioline / Mansour Bahrami

TOMORROW, 14:30

🇩🇪 Alexander Zverev (4) – 🇪🇸 Carlos Alcaraz (3) (5-4) 3.23 – 1.35