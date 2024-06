Paolini verso la finale con Swiatek: “Non nascondo la mia gioia, voglio godermi il momento” (audio integrale conferenza stampa)

Quinta italiana nella storia del tennis a raggiungere una finale Slam, Jasmine Paolini, 28 anni e da lunedì almeno 7 del mondo (5 in caso di vittoria), non nasconde la sua gioia per il traguardo raggiunto.

“Gioco a tennis da quando ho 5 anni. Il tennis è parte della mia vita e mi piace giocare e mi sento bene quando sono in campo. Non nascondo la mia gioia. Sono una persona normale, facile, niente di speciale.”

Dice Jasmine ” Oggi sono scesa in campo nervosa. Avevo perso con lei una settimana fa. Quando sono entrata in campo ho cercato di muovermi veloce e giocare punto dopo punto. Con Elena (Rybakina) è stato molto più complicato perché è una giocatrice aggressiva. Oggi fatto il break mi sono sentita molto più rilassata e tranquilla. Ci sono stati momenti difficili, ma sentivo di controllare la partita.”

E così continua Paolini che sabato sarà in campo contro la numero uno del mondo (scontri diretti 2-0) per la Swiatek.

“Ho provato qualche volta a parlare con Iga in polacco, ma non è facile perché un po' mi vergogno perché non lo ricordo più molto bene. Lei mi ha fatto le congratulazioni dopo Dubai è sempre molto gentile.”

“Non è un sogno che si avvera” puntualizza l’allieva di Renzo Furlan “Non ho mai sognato in grande nel tennis. Mi divertivo a giocare ed il mio primo desiderio è stato di diventare una professionista. In tanti mi dicevano che ero brava, ma per me contavano i risultati ed all’inizio ne arrivavano pochi. Mai sognato di essere nella top-10 e meno che mai di vincere uno Slam. I miei sogni andavano passo a passo. Ero sorpresa quando vedevo Nole che diceva che da bambino voleva vincere WInbledon ed arrivare al numero uno. Io sono più tranquilla. Comunque sabato per quanto rispetto Iga, farò la mia partita. Voglio godermi il momento e fare una grande prestazione.”

Di seguito l’audio integrale della conferenza stampa di Jasmine Paolini





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani