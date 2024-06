Dalla Serbia voci contrastanti sull’operazione di Djokovic

Djokovic si è già operato al menisco lesionato a Roland Garros, o no? Il quotidiano francese L’Equipe, generalmente ben informato e prudente nell’esporsi sulle notizie, ha pubblicato un pezzo nel quale si parla di operazione al menisco in programma per oggi a Parigi, forse arridirittura già eseguita. Intervento immediato per non perdere tempo in vista degli impegni estivi, quasi sicuramente ormai le Olimpiadi – pensare che possa recuperare in tre settimane per Wimbledon sembra impossibile anche per un “superman” come lui.

Tuttavia, dalla Serbia rimbalza una voce che smentisce l’intervento subito da Novak. Sul media Telegraf, si legge che il presidente del Comitato Olimpico Serbo Bozidar Maljkovic afferma di aver contattato lo zio di Djokovic, ricevendo l’informazione che Novak ancora non ha subito un intervento chirurgico al ginocchio.

“Mio figlio legge ogni giorno la stampa francese e i francesi hanno scritto, nei loro seri mezzi di comunicazione, che Novak Djokovic è stato operato. Abbiamo chiamato suo zio (di Novak) e abbiamo ricevuto informazioni che Novak non ha subito un intervento chirurgico. Non vorrei fare ulteriori speculazioni” conclude Maljkovic.

Al contrario, il collega Sasa Ozmo, generalmente vicino alle vicende di “Nole”, ha da poco pubblicato una notizia su X che parla di operazione effettuata con successo, e tre settimane per il recupero. “È la miglior prognosi possibile” si legge. “Durante l’artroscopia è stato accertato che non si tratta di una variante grave della lesione del menisco del ginocchio destro, e quindi non richiede una riabilitazione lunga. Il recupero dovrebbe durare circa tre settimane, ma dipenderà anche da altri fattori, ovvero dallo sviluppo della riabilitazione stessa. Vedremo come procederà il pensiero di Novak, ma ci sono poche possibilità che giochi a Wimbledon senza alcuna preparazione. Tuttavia, la partecipazione ai Giochi Olimpici, che inizieranno il 27 luglio, sembra ora molto più realistica”.

#Djokovic surgery went well! Three weeks at least to recover, but it’s the best possible outcome. SK: Dobre vesti posle Novakove operacije! https://t.co/3ixYLYvVG4 — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 5, 2024



Non resta che attendere notizie ufficiali da parte di Djokovic, che non dovrebbero tardare ad arrivare.

Mario Cecchi