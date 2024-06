Novak Djokovic sarà operato al menisco e salterà Wimbledon. Obiettivo Parigi 2024

Brutte notizie arrivano dalla capitale francese: Novak Djokovic sarà operato oggi stesso a Parigi per un intervento al menisco mediale del ginocchio destro e sarà costretto a saltare il torneo di Wimbledon 2024. Il serbo ha preso questa decisione con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Olimpiadi di Parigi.

La notizia è stata riportata questa mattina dalla versione digitale di L’Equipe. Il quotidiano francese riferisce che Djokovic ha optato per l’intervento chirurgico, che comporta un periodo di stop minimo di tre settimane, rendendo impossibile la sua partecipazione allo Slam britannico, in programma dal 1° luglio. L’obiettivo di Nole è quello di essere pronto per le Olimpiadi di Parigi, che prenderanno il via nel weekend del 27-28 luglio.

Djokovic si trovava di fronte a due opzioni: un trattamento conservativo o l’intervento chirurgico. Il trattamento conservativo non poteva garantire una soluzione al 100% del problema, pur lasciandogli la possibilità di arrivare a Wimbledon. L’intervento chirurgico, invece, assicura che il menisco verrà suturato e recuperato dopo il tempo necessario, stimato in non meno di tre settimane.

Come sempre dopo un’operazione, bisognerà vedere come reagirà il suo corpo per capire se potrà accorciare i tempi e tornare in campo il prima possibile per non perdere la forma fisica e essere pronto per quello che sarebbe il suo grande obiettivo: essere a Parigi per le Olimpiadi, in quella che potrebbe essere la sua ultima chance di conquistare una medaglia per il suo paese. In questo modo, Novak tornerebbe sugli stessi campi dove si è infortunato dopo essere scivolato durante la partita contro Cerúndolo.

Novak salterà il terzo Slam della stagione, cosa che non gli era mai successa in carriera. Dall’inizio della sua carriera professionistica, Wimbledon era l’unico Slam, insieme al Roland Garros, che non aveva mai mancato. All’All England Tennis Club vanta sette titoli ed era un chiaro favorito per la vittoria anche quest’anno. In questo modo, non potrà difendere la finale raggiunta l’anno scorso, quando perse contro Carlos Alcaraz, e questo gli costerà anche la perdita di 1200 punti nel ranking, facendolo scendere, presumibilmente, al terzo posto.





Francesco Paolo Villarico