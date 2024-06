Roland Garros Juniores: Il Tabellone Principale del singolare maschile e femminile. Sei azzurri al via

Roland Garros Juniores M. – Tabellone Principale – terra

(1) Rei Sakamoto vs William Rejchtman vinciguerra

Luis Augusto Queiroz miguel vs Benjamin Gusic wan

Cooper Woestendick vs Andreas Timini

Alexander Vasilev vs (16) Théo Papamalamis

(11) Mees Rottgering vs Mae Malige

Matthew Forbes vs Daniil Sarksian

Pierre Antoine Faut vs Lorenzo Carboni

Max Stenzer vs (8) Maxim Mrva

(4) Luca Preda vs Maximo Zeitune

Moise Kouame vs Tianhui Zhang

Jagger Leach vs Daniele Rapagnetta

Raphael Vaksmann vs (14) Reda Bennani

(9) Jangjun Kim vs Charlie Robertson

Lucas Marionneau vs Alexander Razeghi

Tomasz Berkieta vs Izan Almazan valiente

Jan Klimas vs (6) Hayden Jones

(5) Kaylan Bigun vs Viktor Frydrych

Denis Petak vs Timeo Trufelli

Egor Pleshivtsev vs Pavle Marinkov

Hoyoung Roh vs (12) Miguel Tobon

(15) Thomas Faurel vs Andrea De marchi

Andres Santamarta roig vs Ian Mayew

Felix Balshaw vs Max Schoenhaus

Henry Bernet vs (3) Nicolai Budkov kjaer

(7) Federico Cina vs Naoya Honda

Maxwell Exsted vs Nathan Trouve

Oliver Bonding vs Gustavo Ribeiro De almeida

Charlie Camus vs (10) Petr Brunclik

(13) Amir Omarkhanov vs Rafael Jodar

Daniel Jade vs Timofei Derepasko

Keegan Rice vs Atakan Karahan

Jack Kennedy vs (2) Joel Schwaerzler

Roland Garros Juniores F. – Tabellone Principale – terra

(1) Renata Jamrichova vs Yoana Konstantinova

Lucie Urbanova vs Lea Nilsson

Olivia Carneiro vs Monika Stankiewicz

Margot Phanthala vs (16) Teodora Kostovic

(12) Tereza Valentova vs Noemi Basiletti

Monika Ekstrand vs Laima Vladson

Kristiana Sidorova vs Daphnée Mpetshi perricard

Sonja Zhiyenbayeva vs (6) Wakana Sonobe

(4) Tyra Caterina Grant vs Julia Stusek

Rositsa Dencheva vs Alana Subasic

Charo Esquiva banuls vs Yufei Ren

Vendula Valdmannova vs (13) Antonia Vergara rivera

(9) Alena Kovackova vs Dune Vaissaud

Anna Maria Fedotova vs Joy De zeeuw

Jeline Vandromme vs Maria Golovina

Thea Frodin vs (7) Mingge Xu

(8) Ena Koike vs Gloriana Nahum

Asylzhan Arystanbekova vs Eliska Tichackova

Yelyzaveta Kotliar vs Ophélie Boullay

Gaeul Jang vs (10) Iva Jovic

(14) Kaitlin Quevedo vs Eleejah Inisan

Daria Egorova vs Vittoria Paganetti

Elizara Yaneva vs Mika Stojsavljevic

Nauhany Vitoria Leme da silva vs (3) Laura Samson

(5) Hannah Klugman vs Luna Maria Cinalli

Alice Soulie vs Mia Pohankova

Kristina Penickova vs Emily Sartz-lunde

Mayu Crossley vs (11) Iva Ivanova

(15) Kaitlyn Rolls vs Sonja Zhenikhova

Malak El allami vs Nellie Taraba wallberg

Julie Pastikova vs Rose Marie Nijkamp

Daria Shadchneva vs (2) Emerson Jones