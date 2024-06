Challenger Heilbronn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

Challenger Heilbronn – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Altmaier, Daniel vs (WC) Topo, Marko

Kasnikowski, Maks vs (Alt) Fanselow, Sebastian

Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Janvier, Maxime vs (5) Van Assche, Luca

(3) Nagal, Sumit vs Qualifier

Barranco Cosano, Javier vs Guinard, Manuel

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Qualifier

Gakhov, Ivan vs (6) Galan, Daniel Elahi

(7) Ramos-Vinolas, Albert vs Ritschard, Alexander

Barrios Vera, Tomas vs Hassan, Benjamin

Squire, Henri vs Vallejo, Adolfo Daniel

Qualifier vs (4) Marterer, Maximilian

(8) Rodionov, Jurij vs Martineau, Matteo

Qualifier vs Moro Canas, Alejandro

Qualifier vs Molleker, Rudolf

Choinski, Jan vs (2/WC) Hanfmann, Yannick

(1) Bourgue, Mathias vs (WC) Poertner, Lasse

Iannaccone, Federico vs (12) Wessels, Louis

(2) Masur, Daniel vs (Alt) Dzhavakian, Yurii

Krutykh, Oleksii vs (10) Forejtek, Jonas

(3) Holmgren, August vs (Alt) Basilashvili, Nikoloz

(WC) Kirci, Koray vs (7) Echargui, Moez

(4) Bertola, Remy vs Dutra da Silva, Daniel

(WC) Gavrielides, Liam vs (11) Handel, Tim

(5) Gill, Felix vs Rehberg, Max Hans

Gerch, Lucas vs (9) Naw, Hazem

(6) Geerts, Michael vs (WC) Engel, Justin

(Alt) Heller, Peter vs (8) Kopp, Sandro

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

