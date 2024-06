Challenger Zagabria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md. Quattro nelle quali

Challenger Zagabria – Tabellone Principale – terra

(1) Dzumhur, Damir vs Jorda Sanchis, David

Fatic, Nerman vs Andreev, Adrian

Qualifier vs Rincon, Daniel

Demin, Yaroslav vs (7) Hardt, Nick

(3) Roca Batalla, Oriol vs Qualifier

Qualifier vs Misolic, Filip

Dalla Valle, Enrico vs Prizmic, Dino

Maestrelli, Francesco vs (5) Halys, Quentin

(6) Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Dodig, Matej

Olivo, Renzo vs Popko, Dmitry

Dougaz, Aziz vs (4) Trungelliti, Marco

(8) Rocha, Henrique vs (PR) Alvarez Varona, Nicolas

(WC) Horvat, Roko vs (WC) Mikrut, Luka

Qualifier vs Couacaud, Enzo

Pacheco Mendez, Rodrigo vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

(1) Taberner, Carlosvs (WC) Ivanisevic, EmanuelCukierman, Danielvs (10) Giustino, Lorenzo

(2) Noguchi, Rio vs Bondioli, Federico

(PR) Zakharov, Alexey vs (9) Oliel, Yshai

(3) Sanchez Jover, Carlos vs Matusevich, Anton

(WC) Maricic, Lovro vs (8) Den Ouden, Guy

(4) Bonadio, Riccardo vs (WC) Mashtakov, Nikita

Ilkel, Cem vs (7) Elias, Gastao

(5) Erhard, Mathys vs (PR) Rola, Blaz

Popovic, Stefan vs (11) Serafini, Marcello

(6) Serdarusic, Nino vs Strombachs, Robert

(WC) Biljesko, Domagoj vs (12) Erel, Yanki





1. [6] Nino Serdarusicvs Robert Strombachs2. [WC] Domagoj Biljeskovs [12] Yanki Erel3. [1] Carlos Tabernervs [WC] Emanuel Ivanisevic4. [WC] Lovro Maricicvs [8] Guy Den Ouden

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Stefan Popovic vs [11] Marcello Serafini

2. Daniel Cukierman vs [10] Lorenzo Giustino

3. [4] Riccardo Bonadio vs [WC] Nikita Mashtakov

4. Cem Ilkel vs [7] Gastao Elias

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Mathys Erhard vs [PR] Blaz Rola

2. [PR] Alexey Zakharov vs [9] Yshai Oliel

3. [2] Rio Noguchi vs Federico Bondioli

4. [3] Carlos Sanchez Jover vs Anton Matusevich