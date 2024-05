Cobolli sfiora l’impresa a Ginevra: Ruud si impone al tie-break del terzo set. L’azzurro ha anche mancato un match point

Flavio Cobolli è stato a un passo dalla sua prima finale ATP sulla terra rossa di Ginevra. Il giovane tennista romano, dopo aver dominato il primo set, ha avuto anche un match point nel terzo, ma alla fine ha dovuto cedere al norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo, con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6(4) dopo 1 ora e 51 minuti di partita.

Nonostante la sconfitta, resta la grande prestazione di Cobolli, che per lunghi tratti del match ha messo in seria difficoltà il due volte finalista del Roland Garros.

L’azzurro ha iniziato la partita in modo straordinario, breakkando subito Ruud e chiudendo il primo set in poco più di 20 minuti con un netto 6-1.

Nel secondo parziale, però, il norvegese ha alzato notevolmente il suo livello di gioco, trovando angoli e profondità che hanno messo in difficoltà Cobolli. Dopo aver vinto il secondo game, l’italiano ha subito un parziale di cinque giochi consecutivi, con Ruud che ha pareggiato il conto dei set.

Il momento chiave del match è arrivato nel terzo set, quando Cobolli ha annullato due palle break nel primo game e poi è salito 4-1. Ruud, però, non si è arreso e ha recuperato lo svantaggio, impattando sul 4-4. Sul 5-4 in favore di Cobolli, l’azzurro ha avuto un match point, ma lo ha sprecato con un errore di rovescio. Si è così arrivati al tie-break, dove Ruud ha preso subito il comando, volando sul 6-2 con qualche errore di troppo di Flavio. Cobolli ha annullato due match point, ma alla fine si è dovuto arrendere 7-4 con l’ennesimo errore gratuito dell’azzurro sulla palla match.

In finale, Ruud affronterà il sorprendente ceco Machac, che in semifinale ha eliminato nientemeno che Novak Djokovic. Per Cobolli, invece, resta la consapevolezza di poter competere ad alti livelli e la speranza di altre grandi prestazioni in futuro.

ATP Geneva Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 1 6 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 1 6 7 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 F. Cobolli 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇳🇴 Casper Ruud Ace 8 2 Doppi falli 1 2 Percentuale prime di servizio 61% (51/83) 64% (49/77) Punti vinti con la prima 67% (34/51) 65% (32/49) Punti vinti con la seconda 50% (16/32) 64% (18/28) Palle break salvate 67% (6/9) 50% (3/6) Punti vinti in risposta sulla prima 35% (17/49) 33% (17/51) Punti vinti in risposta sulla seconda 36% (10/28) 50% (16/32) Palle break convertite 50% (3/6) 33% (3/9) Punti vinti a rete 84% (16/19) 70% (7/10) Vincenti 38 12 Errori non forzati 21 6 Punti vinti al servizio 60% (50/83) 65% (50/77) Punti vinti in risposta 35% (27/77) 40% (33/83) Punti totali vinti 48% (77/160) 52% (83/160) Velocità massima servizio 213 km/h 211 km/h Velocità media prima di servizio 184 km/h 186 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 156 km/h





Marco Rossi