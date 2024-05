Roland Garros: Il Tabellone Principale Femminile. Cinque azzurre al via. Sorteggio da incubo per Lucia Bronzetti (con tutte le qualificate e lucky loser)

Roland Garros – Tabellone Principale – parte alta – terra

(1) Iga Swiatek vs Leolia Jeanjean

Lucia Bronzetti vs Naomi Osaka

Jessica Bouzas maneiro vs Jana Fett

Marie Bouzkova vs (29) Veronika Kudermetova

(24) Barbora Krejcikova vs Viktorija Golubic

Anastasia Potapova vs Kamilla Rakhimova

Xinyu Wang vs Jule Niemeier

Viktoriya Tomova vs (16) Ekaterina Alexandrova

(11) Danielle Collins vs Caroline Dolehide

Olga Danilovic vs Martina Trevisan

Donna Vekic vs Lesia Tsurenko

Laura Pigossi vs (18) Marta Kostyuk

(32) Katerina Siniakova vs Dalma Galfi

Chloé Paquet vs Diana Shnaider

Katie Volynets vs Aleksandra Krunic

Rebeka Masarova vs (5) Marketa Vondrousova

(3) Coco Gauff vs Julia Avdeeva

Alison Van uytvanck vs Tamara Zidansek

Yafan Wang vs Maria Timofeeva

Ajla Tomljanovic vs (30) Dayana Yastremska

(17) Liudmila Samsonova vs Magda Linette

Rebecca Sramkova vs Amanda Anisimova

Yuliia Starodubtseva vs Cristina Bucsa

Elisabetta Cocciaretto vs (13) Beatriz Haddad maia

(9) Jelena Ostapenko vs Jaqueline Cristian

Tatjana Maria vs Clara Tauson

Laura Siegemund vs Sofia Kenin

Eva Lys vs (21) Caroline Garcia

(31) Leylah Fernandez vs Jessika Ponchet

Xiyu Wang vs Zhuoxuan Bai

Anhelina Kalinina vs Camila Osorio

Sachia Vickery vs (8) Ons Jabeur

(7) Qinwen Zhengvs Alizé CornetAshlyn Kruegervs Tamara KorpatschLin Zhuvs Elina AvanesyanAnna Blinkovavs (28) Sorana Cirstea

(23) Anna Kalinskaya vs Clara Burel

Bianca Andreescu vs Sara Sorribes tormo

Oceane Dodin vs Kayla Day

Daria Saville vs (12) Jasmine Paolini

(15) Elina Svitolina vs Karolina Pliskova

Fiona Ferro vs Diane Parry

Elsa Jacquemot vs Ana Bogdan

Panna Udvardy vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova

(25) Elise Mertens vs Maria Lourdes Carle

Petra Martic vs Kristina Mladenovic

Arantxa Rus vs Angelique Kerber

Greet Minnen vs (4) Elena Rybakina

(6) Maria Sakkari vs Varvara Gracheva

Bernarda Pera vs Nao Hibino

Julia Riera vs Irina-Camelia Begu

Harriet Dart vs (27) Linda Noskova

(19) Victoria Azarenka vs Nadia Podoroska

Mirra Andreeva vs Emina Bektas

Lucija Ciric bagaric vs Peyton Stearns

Magdalena Frech vs (10) Daria Kasatkina

(14) Madison Keys vs Renata Zarazua

Yue Yuan vs Mayar Sherif

(Q) Sara Errani vs Anna Karolina Schmiedlova

Zeynep Sonmez vs (22) Emma Navarro

(26) Katie Boulter vs Paula Badosa

Yulia Putintseva vs Sloane Stephens

Irene Burillo escorihuela vs Moyuka Uchijima

Erika Andreeva vs (2) Aryna Sabalenka