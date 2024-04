Cocciaretto sfiora l’impresa ma cede a Garcia nel WTA 250 di Rouen (sintesi video della partita)

In un incontro carico di emozioni, Elisabetta Cocciaretto, numero 55 del ranking mondiale, si è arresa alla francese Caroline Garcia, numero 23, al primo turno del torneo WTA 250 di Rouen. Il match, disputato sulla terra rossa indoor, si è concluso con un punteggio di 6-1, 3-6, 7-5 dopo 1 ora e 57 minuti di gioco.

Questo incontro sottolinea non solo la determinazione di Cocciaretto, capace di tenere testa a un’avversaria di rango superiore, ma anche le sfide che deve ancora superare per imporsi nei momenti decisivi dei grandi match.

Nel primo set, Garcia ha fatto valere la superiorità della sua velocità di palla, specialmente con il dritto, mettendo in difficoltà Cocciaretto specialmente sulla seconda di servizio. La padrona di casa ha rapidamente accumulato un vantaggio di 5-0, un distacco che ha pesantemente influenzato l’esito del primo set, chiuso con un netto 6-1.

Tuttavia, nel secondo set, l’italiana ha trovato un miglior rendimento al servizio, aggiungendo più slice alle sue battute. Dopo aver salvato una palla break nel quinto gioco, Cocciaretto ha colto di sorpresa Garcia, strappandole il servizio nel gioco successivo e portandosi avanti 4-2. L’ottima gestione degli scambi ha permesso all’italiana di chiudere il set 6-3, dimostrando un notevole spirito di reazione.

Il terzo set ha visto un iniziale predominio di Cocciaretto, che ha approfittato di una fase di gioco molto fallosa da parte di Garcia. Dopo aver conquistato il servizio dell’avversaria nel terzo gioco, Cocciaretto ha difeso con successo una palla del contro-break nel sesto game e si è trovata a servire per il match nel decimo gioco sul 5 a 4 (era avanti per 5 a 3). Tuttavia, in quel momento cruciale, il servizio dell’azzurra ha vacillato, permettendo a Garcia di rientrare in partita e di prendere il comando fino al definitivo 7-5.

Le statistiche del match rivelano un elemento chiave: Garcia ha messo a segno ben 11 ace contro i 4 di Cocciaretto, che ha anche commesso 8 doppi falli, un fattore decisivo nella dinamica del match. Inoltre, mentre Garcia ha convertito il 78% dei punti giocati con la prima di servizio, Cocciaretto si è fermata al 63%.

WTA Rouen Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 1 6 5 Caroline Garcia [2] Caroline Garcia [2] 6 3 7 Vincitore: Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Caroline Garcia 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi