Fabio Fognini colpisce involontariamente un dirigente della Federazione Portoghese. Si è salvato dalla squalifica solo perchè la palla aveva colpito prima il muro. Poi vince in tre set e sfiderà Napolitano (Video)

Fabio Fognini, ex top 10 mondiale e favorito principale all’Oeiras Open 125, è sfuggito miracolosamente alla squalifica durante il suo match del primo turno del torneo, tenutosi questo pomeriggio. Dopo aver perso il primo set contro il belga Joris De Loore per 6-4, l’italiano trentaseienne ha scagliato con forza una pallina verso la tribuna presidenziale del campo Centralito di Jamor, colpendo non in maniera diretta le spalle di uno dei vicepresidenti della Federazione Portoghese di Tennis.

Visibilmente contrariato dalla situazione, Vasco Costa, presidente della Federazione, ha richiesto l’intervento del Supervisore per adottare le misure necessarie. Tuttavia, Fognini, dopo essersi scusato, è stato punito soltanto con un avvertimento per comportamento antisportivo, perchè la palla ha colpito il dirigente federale solo dopo aver rimbalzato sul muro, perdendo gran parte della sua energia. Se la palla avesse colpito direttamente qualcuno nella tribuna, Fognini sarebbe stato automaticamente squalificato.

Fognini, testa di serie numero uno dell’Oeiras Open 125, ha superato alla fine una difficile prima sfida al Centralito, campo dove è tornato a giocare dopo un decennio.

Il trentaseienne italiano è prima sfuggito, come dicevamo, alla squalifica — dopo aver quasi colpito direttamente alcuni membri della dirigenza della Federazione Portoghese di Tennis con una pallina — e successivamente è riuscito a imporre il suo gioco, ribaltando il risultato e sconfiggendo il belga Joris De Loore, numero 191 del ranking ATP, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, in un incontro durato 2 ore e 20 minuti.

Al secondo turno derby tutto italiano contro Stefano Napolitano che ha battuto in due set Kovalik.





Marco Rossi