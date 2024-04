Murray proverà a curarsi senza operazione alla caviglia

Soffre, ma non molla mai. Andy Murray è alle prese con l’ennesimo infortunio, stavolta una grave distorsione alla caviglia sofferto a Miami, ma nemmeno questo problema sembra fermare la sua voglia di continuare e ripresentarsi per i tornei estivi, in particolare sull’erba, della prossima estate e magari l’Olimpiade, dove potrebbe davvero appendere simbolicamente la racchetta al chiodo. Secondo quanto riporta la BBC, il 36enne scozzese avrebbe deciso di non sottoporsi ad un intervento chirurgico per sanare i tendini della caviglia e provare la via riabilitativa, con la speranza di tornare in tempo per la stagione sui prati e Wimbledon.

Un portavoce del tre volte campione Slam ha affermato al media britannico che la riabilitazione sta procedendo meglio del previsto e che quindi lo rivedremo in campo tra qualche mese, senza tuttavia specificare un’ipotesi di data del suo rientro.

“L’ultimo aggiornamento di Andy è che ora ha tolto lo scarpone protettivo e non subirà un intervento chirurgico alla caviglia”, ha detto il portavoce. “La sua riabilitazione sta andando bene e spera di ricominciare presto a colpire in campo. Al momento non ha ancora una data per tornare alle competizioni”.

Murray compirà 37 anni il prossimo maggio. Il suo 2024 è iniziato con prestazioni modeste, molte battaglie perlopiù perse, tanto che in patria (e non solo) molti gli hanno consigliato di ritirarsi, ormai lontanissimo dai suoi giorni migliori. Lui ha risposto in modo piccato a più critiche, finendo per affermare che difficilmente andrà avanti dopo l’estate, fissando pertanto come suoi ultimi obiettivi Wimbledon e il torneo Olimpico. Vedremo se le sue condizioni fisiche saranno sufficienti per gareggiare in questi eventi. Ricordiamo che Andy ha vinto ben due medaglie d’oro alle Olimpiadi in singolare, Londra 2012 e Rio 2016.

Marco Mazzoni