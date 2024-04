ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Bucharest, WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: Il programma completo di Martedì 16 Aprile 2024. In campo nove azzurri tra singolare e doppio

ATP 500 Barcellona

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Hugo Grenier vs Roberto Carballes Baena

2. Jaume Munar vs Yoshihito Nishioka

3. Brandon Nakashima vs [2] Andrey Rublev

4. Flavio Cobolli vs [PR] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Diego Schwartzman vs Dusan Lajovic

2. Facundo Diaz Acosta vs [15] Borna Coric

3. Robin Haase / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (non prima ore: 14:00)

4. [8] Sebastian Baez vs Matteo Arnaldi

5. [Q] Harold Mayot vs [12] Cameron Norrie

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luca Van Assche vs Zhizhen Zhang

2. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

3. Tomas Machac vs [Q] Juncheng Shang

4. Daniel Altmaier vs Alexei Popyrin

5. [13] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Nick Hardt

ATP 250 Monaco di Baviera

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Cristian Garin vs [7] Dominik Koepfer

2. [5] Felix Auger-Aliassime vs Maximilian Marterer

3. [8] Alexander Shevchenko vs Yannick Hanfmann

4. [Q] Marc-Andrea Huesler vs [WC] Marko Topo

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jurij Rodionov vs Aleksandar Vukic

2. Camilo Ugo Carabelli vs Daniel Elahi Galan

3. [Q] Ivan Gakhov vs Botic van de Zandschulp

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taro Daniel vs Christopher O’Connell

2. Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs Alexander Erler / Lucas Miedler

ATP 250 Bucharest

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Lorenzo Sonego vs [WC] Joao Fonseca

2. Corentin Moutet vs [WC] Denis Shapovalov

3. [7] Nuno Borges vs Stan Wawrinka

4. David Goffin vs Miomir Kecmanovic (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Harri Heliovaara / Henry Patten vs [WC] Cezar Cretu / Filip Cristian Jianu

2. [Q] Valentin Vacherot vs Marton Fucsovics

3. [Q] Carlos Taberner vs [8] Pedro Martinez

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate / vs [4] Nicolas Barrientos / Rafael Matos

2. [Q] Radu Albot vs Aleksandar Kovacevic

3. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs Nicolas Mahut / Arthur Rinderknech

4. Tallon Griekspoor / Bart Stevens vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

WTA 500 Stoccarda

Centre Court – ore 12:30

Jasmine Paolini vs Sara Errani

(5) Qinwen Zheng vs Sorana Cirstea

(6) Marketa Vondrousova vs Donna Vekic Non prima 17:00

Tatjana Maria vs Elise Mertens Non prima 18:30

Linda Noskova vs (8) Jelena Ostapenko

Court 1 – ore 12:30

(1) Desirae Krawczyk / (1) Demi Schuurs vs Nastasja Schunk / Ella Seidel Inizio 11:30

(3) Shuko Aoyama / (3) Nadiia Kichenok vs Paula Badosa / Ons Jabeur Non prima 12:30

Fang-Hsien Wu / Yifan Xu vs (2) Barbora Krejcikova / (2) Laura Siegemund

Liudmila Samsonova / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Yana Sizikova

WTA 250 Rouen

Centre Court – ore 12:30

Fiona Ferro vs Elina Avanesyan

(3) Anhelina Kalinina vs Alizé Cornet

(7) Clara Burel vs Katarina Zavatska

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Caroline Garcia Non prima 17:30

(1) Anastasia Pavlyuchenkova vs Alice Robbe Non prima 19:30

Court 1 – ore 11:30

Natalija Stevanovic vs (8) Anna Blinkova

Robin Montgomery vs Arantxa Rus

Mayar Sherif vs (4) Yue Yuan

Samantha Murray Sharan / Katarzyna Piter vs Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs

Naiktha Bains / Maia Lumsden vs Amina Anshba / Valeriya Strakhova

WTA 125 Oeiras

Center – ore 11:00

(4) Clara Tauson vs Carole Monnet

(4) Alicia Barnett / (4) Freya Christie vs Francisca Jorge / Matilde Jorge Non prima 17:30

Court 1 – ore 11:00

Alycia Parks vs (7) Renata Zarazua

Gabriela Lee vs Alexandra Eala

Maria Garcia vs (5) Harriet Dart

Francesca Jones vs (2) Rebeka Masarova

Sinja Kraus vs Gabriela Knutson

Conny Perrin / Eden Silva vs (2) Harriet Dart / (2) Kristina Mladenovic

Court 2 – ore 11:00

Maria Mateas vs Nuria Parrizas Diaz

Anouk Koevermans vs Tena Lukas

Aliona Falei vs Taylah Preston

(6) Zhuoxuan Bai vs Lucrezia Stefanini

(8) Rebecca Sramkova vs Leolia Jeanjean

Maria Garcia / Ana Filipa Santos vs Natela Dzalamidze / Renata Zarazua