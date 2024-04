Da Barcellona: Carlos Alcaraz incerto sulla partecipazione al Mutua Madrid Open a causa di un infortunio al braccio “I problemi sono iniziati a Monte Carlo. Dopo un’ora ho sentito un fastidio piuttosto importante all’avambraccio”

Carlos Alcaraz si è presentato al Conde de Godó questo lunedì per spiegare i problemi fisici che lo hanno costretto a ritirarsi dal torneo. Davanti alla stampa, senza rispondere a domande, il murciano ha lasciato in dubbio la sua partecipazione al Mutua Madrid Open.

“Come tutti sapete, non potrò giocare qui a Barcellona, ma ho voluto venire e spiegarlo di persona. Questo è un club che amo molto, ho trascorso qui gran parte della mia vita, quindi vorrei commentare la mia situazione attuale”, ha esordito Alcaraz.

Il tennista ha rivelato che i problemi sono iniziati a Montecarlo, durante il primo allenamento. “Dopo un’ora ho sentito un fastidio piuttosto importante all’avambraccio, qualcosa che pensavo non sarebbe stato un grosso problema. Insieme al mio team abbiamo fatto del nostro meglio per trattarlo, facendo i test necessari per vedere cosa avessi lì. L’idea era di giocare a Montecarlo, ma non ho potuto perché non sono stati rispettati i tempi di recupero”, ha spiegato.

Alcaraz è tornato a casa con la speranza di poter recuperare in tempo per Barcellona, ma durante un test effettuato sabato mattina, nonostante le impressioni positive, ha capito che non sarebbe stato possibile. “Domenica era il primo giorno che colpivo di diritto da quel giorno a Montecarlo e non è andata come speravamo. Di nuovo ho sentito lo stesso fastidio, ogni volta che aumentavo l’intensità del diritto sentivo sempre più dolore”, ha ammesso.

La decisione di non partecipare al torneo di Barcellona è stata difficile per Alcaraz e la sua famiglia, dato l’importanza e il significato speciale che questo evento riveste per lui. Ora, il giovane tennista si concentrerà sul recupero, con l’obiettivo di partecipare al Mutua Madrid Open, anche se al momento non ha certezze.

“Mi hanno dato dei tempi di recupero, che ho rispettato bene, ma continuo a non avere buone sensazioni. Non voglio affrettare le cose, non voglio dire che sarò al 100% a Madrid, anche se questa è la mia intenzione. Ci alleneremo e faremo tutto il possibile affinché queste sensazioni migliorino e siano corrette per disputare il torneo al massimo della condizione”, ha concluso Alcaraz, esprimendo il desiderio di poter godere del pubblico di Madrid e di giocare in casa, sperando che tutto vada per il verso giusto.





Francesco Paolo Villarico