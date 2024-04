Rafa Nadal conferma la sua partecipazione al torneo di Barcellona, probabilmente per l’ultima volta

Rafa Nadal ha tenuto una conferenza stampa molto attesa questo lunedì al Real Club Tenis de Barcelona. Contrariamente alle speculazioni che suggerivano un possibile ritiro dal Conde de Godó 2024, Nadal ha confermato la sua partecipazione al torneo, sottolineando però che questa potrebbe essere la sua ultima presenza a Barcellona. Domani lo spagnolo (alle ore 16) sfiderà il nostro Flavio Cobolli.

Il maiorchino ha spiegato di essere arrivato alla decisione di giocare all’ultimo momento, non essendo sicuro di poter partecipare. Negli ultimi due anni, Nadal ha affrontato sfide significative, incluso un importante intervento chirurgico all’anca che ha richiesto un lungo periodo di recupero. Nonostante le difficoltà, il campione ha espresso gratitudine per l’opportunità di competere a Barcellona, considerandola un regalo in questa fase della sua carriera.

“Sono arrivato qui un po’ all’ultimo momento, perché non sapevo se sarei stato in grado di giocare. Domani sarò in campo. Prendo questo come la mia ultima partecipazione al Godó. Non so cosa accadrà in futuro, ma cercherò di darmi la migliore opportunità quest’anno.”

Nadal ha dichiarato di affrontare il torneo con realismo, consapevole di non essere al top della forma fisica. Tuttavia, ha espresso entusiasmo e determinazione nel dare il massimo in quella che potrebbe essere la sua ultima partecipazione al Conde de Godó. Il tennista ha anche rivelato di divertirsi ancora negli allenamenti e di essere motivato a continuare a giocare, nonostante le sfide che deve affrontare. “Mi sono divertito negli allenamenti. Questi momenti mi compensano altri che non sono così buoni. Sono entusiasta di continuare a giocare. Le mie sensazioni negli allenamenti sono state migliori di quelle che avevo a Maiorca. Anche le mie sensazioni fisiche sono state migliori e mi sento pronto a competere ma non sono ancora al 100%.”

Riguardo al suo infortunio addominale, Nadal ha spiegato di non aver voluto parlarne pubblicamente per evitare di concentrarsi troppo sui suoi problemi. Ha ammesso che queste situazioni possono avere un impatto a livello mentale, ma è determinato ad andare avanti finché sentirà che ne vale la pena. “In tutto questo, bisogna essere in grado di vedere le cose in modo positivo e di godersi di nuovo la competizione, sono di nuovo ad un torneo di tennis, ed eccomi qui sono davvero contento.”





Marco Rossi