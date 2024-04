Vediamo la Race 2024 dopo il primo trimestre di tornei, Sinner al comando. Tsitsipas primo classe 1998 a superare la soglia dei 30 milioni di dollari. Gasquet alla 1000 esima partita. Kokkinakis rientra in top 100

Una volta trascorso il primo trimestre della stagione, conviene dare un’occhiata alla Race ATP, la classifica che stabilisce chi sono i migliori nel 2024 fino a questo momento. Come ci si poteva aspettare, Jannik Sinner si erge come il grande dominatore, seguito a grande distanza da Daniil Medvedev. Sorprende vedere Carlos Alcaraz in quinta posizione, così come Novak Djokovic in nona.

Race 2024 – Torino

1 🇮🇹 Jannik Sinner 22 4,300

2 🇷🇺 Daniil Medvedev 28 2,650

3 🇩🇪 Alexander Zverev 26 1,935

4 🇳🇴 Casper Ruud 25 1,775

5 🇪🇸 Carlos Alcaraz 20 1,700

6 🇦🇺 Alex de Minaur 25 1,695

7 🇧🇬 Grigor Dimitrov 32 1,565

8 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 25 1,525

9 🇷🇸 Novak Djokovic 36 1,310

10 🇵🇱 Hubert Hurkacz 27 1,260

11 🇫🇷 Ugo Humbert 25 1,225

12 🇷🇺 Andrey Rublev 26 1,070

13 🇦🇷 Sebastian Baez 23 1,070

14 🇺🇸 Tommy Paul 26 975

15 🇩🇰 Holger Rune 20 975

16 🇷🇺 Karen Khachanov 27 910

17 🇰🇿 Alexander Bublik 26 860

18 🇺🇸 Taylor Fritz 26 815

19 🇺🇸 Ben Shelton 21 800

20 🇨🇱 Alejandro Tabilo 26 678

21 🇵🇹 Nuno Borges 27 645

22 🇨🇿 Jiri Lehecka 22 635

23 🇬🇧 Cameron Norrie 28 605

24 🇦🇺 Jordan Thompson 29 595

25 🇦🇷 Facundo Diaz Acosta 23 534

26 🇪🇸 Pedro Martinez 26 534

27 🇨🇱 Nicolas Jarry 28 525

28 🇺🇸 Frances Tiafoe 26 525

29 🇳🇱 Tallon Griekspoor 27 500

30 🇦🇷 Mariano Navone 23 493

31 🇺🇸 Sebastian Korda 23 475

32 🇬🇧 Jack Draper 22 465

33 🇮🇹 Luciano Darderi 22 454

34 🇭🇺 Fabian Marozsan 24 450

35 🇨🇿 Jakub Mensik 18 450

36 🇨🇿 Tomas Machac 23 443

37 🇫🇷 Gael Monfils 37 425

38 🇩🇪 Dominik Koepfer 29 421

39 🇺🇸 Brandon Nakashima 22 421

40 🇷🇸 Miomir Kecmanovic 24 420

41 🇮🇹 Flavio Cobolli 21 420

42 🇫🇷 Arthur Cazaux 21 413

43 🇫🇮 Emil Ruusuvuori 25 410

44 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime 23 405

45 🇮🇹 Lorenzo Musetti 22 400

46 🇦🇷 Francisco Cerundolo 25 400

47 🇫🇷 Adrian Mannarino 35 395

48 🇪🇸 Jaume Munar 26 392

49 🇮🇹 Luca Nardi 20 386

50 🇫🇷 Arthur Fils 19 385

51 🇺🇸 Marcos Giron 30 380

52 🇺🇸 Aleksandar Kovacevic 25 371

53 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry 24 360

54 🇭🇷 Borna Coric 27 359

55 🇮🇳 Sumit Nagal 26 354

56 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina 24 350

57 🇮🇹 Matteo Berrettini 28 350

58 🇦🇺 Christopher O’Connell 29 345

59 🇮🇹 Matteo Arnaldi 23 340

60 🇩🇰 Alex Michelsen 19 336

Stefanos Tsitsipas ha vissuto una settimana splendida al Masters 1000 Montecarlo, che ha avuto un riscontro anche sul suo conto bancario, dove ha incassato 919.075 €, che al cambio sono quasi 1 milione di dollari. Il greco ha fatto la storia per quanto riguarda il prize money totale della sua carriera, diventando il primo tennista nato nel 1998 o successivamente a superare i 30 milioni di dollari di guadagni, con un totale di 30.360.563$.

Richard Gasquet continua a mostrare entusiasmo per la sua carriera tennistica nonostante abbia già 37 anni e sia lontano dal suo miglior livello. Il francese si gode la sfida di cercare di rimanere nell’élite e, posizionato al 112° posto, cerca di prepararsi al meglio per la sua partecipazione al Roland Garros 2024. Questa settimana giocherà l’ATP 250 Bucarest, dove disputerà la sua 1.000a partita, unendosi così a un ristretto club di giocatori in attività che hanno superato questa soglia, come Novak Djokovic (1.315), Rafael Nadal (1.291) e Fernando Verdasco (1.006).

Thanasi Kokkinakis continua a mostrare un potenziale spettacolare in modo sporadico e ha vissuto una settimana di ispirazione al Challenger di Sarasota 2024, dove ha vinto il titolo dopo aver sconfitto in finale Zizou Bergs, per 6-3 1-6 6-0. Durante la settimana aveva battuto altri avversari complessi, come Polmans, Diallo o Ritschard. L’australiano di 28 anni si posiziona ora al 94° posto nel mondo rientrando nella top 100.

Stefanos Tsitsipas ha dimostrato ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla terra battuta del Montecarlo Country Club. Il giocatore greco ha conquistato il suo terzo titolo in questo torneo, diventando così uno dei cinque tennisti che sono stati in grado di vincere questo evento mitico in tre o più occasioni. Ilie Nastase (3), Thomas Muster (3), Björn Borg (3) e Rafael Nadal (11) sono gli altri membri di questa lista.





Marco Rossi