WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale. Al via per i colori italiani Lucrezia Stefanini

WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra

(1) Bernarda Pera vs Astra Sharma

Qualifier vs Qualifier

Francisca Jorge vs Anastasia Zakharova

Alycia Parks vs (7) Renata Zarazua

(4) Clara Tauson vs Carole Monnet

Qualifier vs Nuria Parrizas Diaz

(WC) Matilde Jorge vs (WC) Ana Filipa Santos

(WC) Maria Garcia vs (5) Harriet Dart

(6) Zhuoxuan Bai vs Lucrezia Stefanini

Aliona Falei vs Taylah Preston

Qualifier vs Alexandra Eala

Suzan Lamens vs (3) Maria Lourdes Carle

(8) Rebecca Sramkova vs Leolia Jeanjean

Sinja Kraus vs Gabriela Knutson

Emiliana Arango vs (WC) Kristina Mladenovic

Francesca Jones vs (2) Rebeka Masarova