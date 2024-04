Dal 13 al 20 ottobre 2024 la seconda edizione dell’Olbia Challenger. Il Tc Terranova si prepara così a ospitare il più importante evento tennistico del nord Sardegna.

Gli amanti della racchetta possono sorridere: ci sono le date ufficiali dell’Olbia Challenger 2024. L’appuntamento sui campi del Tennis club Terranova è dal 13 al 20 ottobre. Cominciano quindi i preparativi per la seconda edizione della manifestazione sportiva più importante del nord Sardegna, che rientra nel prestigioso circuito internazionale Atp Challenger Tour.

Organizzato da Mef Tennis Events, ospitato nella struttura del Tc Terranova al parco Fausto Noce di Olbia, il torneo nella sua prima edizione aveva ottenuto un grande successo di pubblico, con 7.500 spettatori durante la settimana, ma anche dal punto di vista sportivo, con la presenza di campioni del tennis come Fabio Fognini, Alexandre Muller, Lloyd Harris, Alex Molcan, Benoit Paire. Ad aggiudicarsi il titolo è stato il francese Kyrian Jacquet, che in finale ha battuto Flavio Cobolli, giovane stella del tennis italiano, che proprio dall’Olbia Challenger ha cominciato un’ascesa importante che ad oggi lo vede numero 63 nel ranking mondiale.

In attesa di una concessione delle strutture del circolo da parte del Comune di Olbia che sembra ormai prossima, il Tennis Club Terranova è pronto a migliorare ancora di più campi, accoglienza e programmazione in vista dell’Olbia Challenger 2024.

«Cominceremo con la conversione di un campo da erba sintetica a greenset, per rispondere ai desideri dei giocatori e alle condizioni imposte dal circuito Atp – spiega il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco –, poi pensiamo a piccoli rinnovamenti del circolo che possano permettere di creare percorsi che coinvolgano attività commerciali, a momenti di musica e intrattenimento dopo le partite di ogni giornata». Lo scorso ottobre Comune di Olbia e Regione Sardegna si erano impegnati per confermare il sostegno alla manifestazione per un altro biennio, dopo il successo ottenuto alla prima uscita. «E siamo contenti, a breve ci farà piacere tornare a dialogare con l’amministrazione locale e con i nuovi vertici regionali – conferma il presidente del Tc Terranova -. L’anno scorso non ci conosceva nessuno, l’evento è andato talmente bene che ha rischiato di essere il miglior Challenger nel mondo, ha avuto una eco importante con tante nuove iscrizioni e abbiamo avuto la fortuna di trovare spazio nell’annata migliore per il tennis in Italia da 50 anni a questa parte. Questo ci aiuta nella ricerca di partner, ma abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni prima di tutto».

Pochi giorni fa il presidente della Federazione italiana Tennis Angelo Binaghi, sui canali di Mef Tennis, ha citato espressamente l’evento di Olbia tra le iniziative meglio riuscite sui campi nazionali. «Ci impegneremo al massimo per tutti i prossimi appuntamenti in calendario – commenta Giuseppe Bianco – a cominciare dalle gare in Serie B, al via dal 28 aprile. In estate, poi, ci sarà un’importante novità per la 30esima edizione del Torneo del Mare: darà a chi vince la possibilità di una wild card per la qualificazione al Challenger».