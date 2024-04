Daniil Medvedev tra la nuova fiducia su terra rossa ed i problemi sul campo: “Sono impazzito. Ho perso due game perché sono impazzito”

In conferenza stampa post partita del torneo di Monte Carlo, Daniil Medvedev ha raccontato la sua versione riguardo alla controversia sul rimbalzo durante il match. Il giocatore russo, incalzato dalla domanda di un giornalista, ha espresso la sua perplessità riguardo alla decisione del giudice di sedia Lahyani.

Medvedev ha dichiarato di non poter affermare con certezza al 100% che la palla fosse fuori, poiché non l’ha vista personalmente. Tuttavia, ha rivelato di aver ricevuto informazioni dall’ATP che confermavano che la palla fosse effettivamente fuori. Quando ha visto la correzione del giudice di sedia, Medvedev ha pensato che stesse letteralmente convalidando una palla che era chiaramente fuori.

“Sto ancora cercando il rimbalzo. In realtà non posso dire al 100% che fosse fuori, perché non l’ho vista. Ma ho sentito da qualcuno, credo dall’ATP, che fosse fuori. Quando l’ho vista, l’ho vista fuori di molto, e non sono rimasto a controllare cosa avrebbe detto Lahyani. Quando ho visto la sua correzione, ho pensato che stesse letteralmente dando buona una palla che era fuori. Gli ho detto, Okay, cosa facciamo? Perché io so che è fuori. Cosa facciamo dopo la partita se perdo questo gioco perché siamo 30-15 al posto di 40-0? Dopo mi sono detto di calmarmi, di pensare ai prossimi punti e ai prossimi giochi. Cosa succede se la palla è ancora più fuori e il giudice di sedia non dice nulla? La palla è veramente lenta, lui è qui. Non capisco come non sia stata chiamata subito fuori. Sono impazzito. Ho perso due game perché sono impazzito. Mi sono calmato. Ho vinto la partita, quindi alla fine sono felice della vittoria“.

Medvedev è un uomo nuovo per quanto riguarda la terra battuta. In preparazione per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Karen Khachanov, il russo mostra una rinnovata fiducia nelle sue capacità sulla terra rossa.

“Le ultime stagioni mi hanno insegnato che posso vincere qualsiasi torneo sulla terra battuta, perché quando vinci a Roma e raggiungi i quarti di finale del Roland Garros, giocando al meglio dei cinque set, dimostra che puoi vincere qualsiasi torneo. Non c’è differenza tra Parigi e Roma. Se sei in grado di giocare bene prima, puoi giocare bene anche nel Grand Slam. Questo è positivo per la mia fiducia, so che posso ottenere buoni risultati lì”, ha sottolineato.

Tuttavia, Medvedev continua a notare delle differenze. “Su superfici veloci so che posso giocare bene e che nel 90% dei casi vincerò l’incontro. Sulla terra battuta no, devo lavorare per ogni punto. Sul cemento, se ho un vantaggio di 40-0 sul mio servizio, so che perderò solo due giochi in tutto l’anno in quel modo. Sulla terra battuta non è così. Ci sono più break, più rimbalzi irregolari, a volte non è nemmeno possibile rispondere alla seconda di servizio. Non mi piace la terra battuta tanto quanto le altre superfici, ma sono in un momento della mia vita in cui lo accetto. Cerco di trovare soluzioni”, ha ammesso.





Francesco Paolo Villarico