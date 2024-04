Nadal si allena a Barcellona, rientro alle porte? Rafa è prudente: “Non confermo che giocherò” (video)

Rafael Nadal è sbarcato a Real Club de Barcelona e si è allenato sui campi che la prossima settimana ospiteranno il tradizione ATP 500, tappa storica della stagione su terra battuta in Europa. Il canale ufficiale del torneo ha pubblicato una breve clip che mostra il 22 volte campione Slam allenarsi “on site”, proprio nello stadio che riporta il suo nome.

Dopo l’allenamento, Nadal ha rilasciato una breve dichiarazione: “Sono qua per vedere come va… con la voglia di provare a giocare. Ve lo farò sapere. Sottolineo che non voglio confermare che giocherò. Lo spero. Vedremo”.

Secondo la stampa iberica, oltre alla speranza di giocare in torneo, Nadal avrebbe deciso di viaggiare a Barcellona per approfittare della presenza di altri giocatori per allenamenti di livello più alto.

Non resta che attendere sue comunicazioni sulla presenza al torneo, al quale ancora risulta iscritto con il ranking protetto.

Mario Cecchi